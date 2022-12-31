僑委會一則通告：「一○七年(西元二○一八年)一月一日以後戶籍遷出且健保 退保者，受疫情 影響於一一二年六月三十日前得申請『重新納保免等待期之保障措施』自恢復戶籍日加保。」

消息在大學群組轉發後，吹皺一池春水，立刻引起熱議，有人說：「美國醫療太昻貴，病不起，也老不起，不如趁機返台加入健保。」也有人說：「大學畢業當完兵就來美，沒給台灣納過稅，所以不好意思回去分杯羹。」

接著一群流落異鄉的台北人開始念叨，如果回去，最想吃牛肉麵，以前都吃物美價廉的「牛爸爸牛肉麵」，但是有次回去，友人在「元首」給他接風，果然不同凡響，聽說用的材料是神戶牛，怪不得價錢貴得令人咋舌。

「聽說以前經常去的和平東路那家已經關了，羅斯福路上的國語日報社斜對面還有一家，不然就要去中山北路馬偕醫院附近那家，裝潢最棒，最講究。」

集思廣益，又有人說：「吃牛肉麵去桃源街比較有懷古念舊的味道，還外加隔壁店的蔥油餅，吃完順便去衡陽街，中山堂，西門町走走。」

聊著聊著又聊起怎麼吃麵？「電影 《蒲公英》中有一段，老師教學生吃麵要斯文地吃 ，不可出聲，但有次我坐在京都火車站斯文地吃麵，旁邊一個日本人拍拍我，然後用力把麵吸進嘴裡，還叫我學他那樣吸吸看。」

「有一位麵店老闆教人怎麼吃麵：第一步就是用筷子把麵上的肉片壓到碗底，說聲 『等下見』，然後開始吃麵、菜和肉，最後才喝麵湯。」

聊得嘴饞了，有個廚藝高手說，坐而言不如起而行，第二天就發出一張晚餐自家牛肉麵的照片，說是小火慢燉牛腱，煮好台灣關廟刀削麵，再加一個草菇、兩片番茄和青剛菜，還有幾小塊紅、白蘿蔔，再加點辣，他說吃得滿頭大汗，大家「視」吃得也垂涎三尺。

不禁想起以前在高雄育英護校對面，有家退伍軍人開的牛肉麵店，因為旁邊還有高雄工專學生，所以經常人滿為患，樂天派的老板招呼客人時總會來句：「讀書不忘救國，讀書也不忘吃牛肉麵，再等一秒鐘麵就到。」雖然麵總是姍姍來遲，但感受到老闆的正能量，大家也不以為意了。

每次自駕出遊時，在高速公路休息站，好想吃碗熱呼呼的牛肉麵，然而環顧周遭，卻只有速食店的漢堡可吃，藏在舌尖的鄉愁啊！教我如何不想「它」？