魔鬼塔。(圖片來源:曾妙容)

魔鬼塔（Devils Tower）是羅斯福總統於西元一九○六年九月二十四日，下令設立的美國第一個國家紀念園區，位於懷俄明州 東北邊陲，和南達科他州 接壤；對於這座印第安人的聖地，我心心念念認定此生非去不可。

這趟旅途很遠，我們從洛杉磯出發，經莫哈維沙漠進入猶他州的普羅沃，這是一座腹地廣大民風淳樸的山城，楊百翰大學坐落山邊；周日的夜晚風雨蕭瑟，商家早就打烊，路人稀疏。

第二天清晨趕路，穿越牧草連天的蒼茫，途經名叫「小美國」的村莊，速食店販賣熱食，在荒漠郊野能飽食一頓；傍晚進入懷俄明州的卡斯珀，主要道路上建物分散、店鋪零落，中西部地廣人稀，令我大開眼界。

我們來到海拔一千多米的高原，遠遠望見一座拔地而起、高兩百六十四米的大石柱，有如矗立曠野的高塔，一片灰黑像惡魔的基地，是電影「第三類接觸」的取景地。西元一八七五年被路經的探險隊長查德道奇上校發現，以形狀命名而為官方沿用，當地人以「熊之家」、「樹岩」、「大灰角」稱呼，更具鄉土情懷。

沿途陸續有人下車取景，穿越一條白楊、虬松、蒼松夾道迎送的窄路，魔鬼岩更加清晰，向陽處的基座樹木叢據，形成一道翠綠滾邊。

我們站在遊客資訊中心前面仰望，雲影天光一片灰濛，頗有山雨欲來的態勢，更覺陰鬱籠罩，卻是氣概懾人；一根接一根巨大的長條形多邊柱體，令人讚嘆造物者的鬼斧神工，處處顯露岩層高塔的千奇詭絕，朝聖的情懷充塞胸腔，凝視的眼眸靜定不動。

隨遊客前進，來到魔鬼塔基座旁，仰望塔頂具衝天氣勢，右側有一條水泥步道 環山建築，步道平坦隨地勢起伏。我們匯入人潮逆時鐘而行，這時天幕已開、麗日晴明，有人拄杖前行、有人等候拍照；枝椏上印第安人祭祀用的布幔輕盈晃動，涼風徐徐、人聲低語，魔鬼塔彷彿感染生命的律動。

來到背陽處，魔鬼塔底部巨石累累，這些就是惡魔在塔頂敲打，鼓聲震落的岩石？在流傳中，我特別喜歡其中具備童話本質的故事：傳說很久以前，幾個女孩被熊追趕，爬上一塊巨石，當熊追過來，神命令巨石向上生長，熊在岩石上抓出一道道深溝，小女孩們也變成天上的北斗七星。

事實上，魔鬼塔是五千萬年前因地質活動造成岩漿侵入，數百萬年後火成岩經熱脹冷縮形成多邊形角柱體；在人們還沒發現的時候，魔鬼塔就已經穿越時間長河，挺過風雨汰掉外在沉積岩，而有了如今獨一無二孤寂聳立的風貌。壯碩險異的山體，激起攀岩者的征服欲，我們抬頭，正看見一個微小藍點在半山腰向上挺進。

從入口處離去，右側有一間禮品店，我們在後院草坪休憩，看見了遙遠的魔鬼塔全貌，真是一處攬入鏡頭的絕佳地點。

車子漸行漸遠，任何角度都讓我們走走停停，一步一留連；千里迢迢相見不容易，再相會將是何時？就讓一張又一張的留影永存腦海。再見了！魔鬼塔。