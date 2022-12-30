二○一九年八月，我隨夫婿傑出差，到厄瓜多爾首都基多待了一星期；星期六一大早，我們搭機轉機，出了基多機場已近半夜，坐計程車到飯店，一下七彎八拐，一下荒郊野外，我心情忐忑不安，一直握住傑的手，還好有驚無險，平安抵達飯店，鬆一口氣，舉頭望見，碗狀半月，似乎在歡迎我們來到赤道區。

星期日早上，在飯店頂樓用餐時，邊吃邊眺望欣賞，矗立在埃爾帕內西洛(El Panecillo)圓形大山丘上的聖母瑪利亞雕像，不僅是此城的象徵，且雙翅展開，好像在保守看顧這離赤道最近的首都。今天是傑唯一能四處遊覽之日，我們決定到世界中心的城市(Mitad del Mundo) 。

請飯店安排車，司機能講英語兼導遊，駛離基多市區，約一小時後，我們到Intiñan Solar博物館 參觀，其宣稱並在地上畫線，赤道真正經過此處，之後再到紀念碑，官方正式標明，赤道線於此，但不管赤道經過何處，我們在兩地，都腳跨南北半球，拍照留念，不虛此行。

我們悠閒地溜達，逛紀念品店，文化廣場的傳統舞蹈表演色彩繽紛，充滿動感，南美洲國家聯盟(UNASUR)總部，是此一棟耀眼的前衛建築物，但成員國皆撤出，已人去樓空。

往後幾天，傑被客戶接去上班之後，我即在飯店對面搭隨上隨下巴士，探索這印加古城。

首先，我在舊城的聖法蘭西斯科廣場 (Plaza de San Francisco)下車，基多的舊城被聯合國列為世界文化遺產，放眼望去，西班牙十六世紀開始殖民的歷史痕跡，處處可見，教堂林立，歐風建築，人來人往，我邊欣賞邊往總統府漫步，看見大廣場 (Plaza Grande) 的獨立紀念碑，總統府也就近在眼前。再往有名的La Ronda 歷史老街逛，鵝卵石街道、古色古香的咖啡 館、藝術畫廊和手工藝品店，令人流連忘返。

基多有名的教堂很多，我先到舊城參觀耶穌會教堂(La Compania de Jesus)，外牆由火山石雕刻而成，內部以金片裝飾，名副其實的金碧輝煌；教宗 約翰保羅二世，曾在此主持彌撒，教宗弗朗西斯也到此一訪。隔天，我再去國家誓言大教堂(Basilica del Voto Nacional)，美洲最大的新哥德式教堂，雙尖塔高聳入雲，基多代表性地標，一踏進內部，陽光透過高挑的彩色玻璃窗照射進來，讓聖壇倍顯美輪美奐，給人祥和、寧靜與崇拜的氛圍。

星期五下午，傑工作結束後，我們歡欣地坐計程車去搭纜車，慢慢攀升至四千公尺高的皮欽查(Pichincha)火山。

當我們各手握一杯熱可可，俯瞰基多景色，彩霞餘輝，白雪蓋頂的科托帕希(Cotopaxi)火山在遠方陪襯，構成一幅美麗的風情畫，我倆互視微笑，心滿意足，明天一大早可以搭機打道回府了。