入冬之際，走在小區散步的路上，看到各家車道上整齊畫一都插著黃色的除雪牌，禁不住感慨萬分。心理學上的 「羊群效應」真是無處不在，無往不勝。

「羊群效應」指的是個體無需經過獨立思考，而盲目跟風的從眾心理。有個關於羊群效應的笑話，說的就是一個人上街，見到很多人在排隊，他也跟著排，等到終於排到他時，才發現原來是等著上廁所。

去年冬天，我也是一隻從眾的羔羊，見到滿街插的都是黃牌子，就簽了那家公司的除雪合同，認為既然大家選的都是這家公司，總是不會錯的，結果卻不盡人意。下大雪時，他們總姍姍來遲，為了上班不遲到，我只好自己動手除雪才能出車；下班回家，他們經常未能及時清除車道上的積雪，我又得下車揮動雪鍬，否則車子就入不了車庫。極具諷刺的是，少數人選擇的白色牌子公司的除雪車卻來得早，來得勤，在你上下班之前，車道已是乾乾淨淨，雖然人氣不高，但是服務做到家。

今年滿街清一色黃牌，稀疏的白牌孤獨而倔強地挺立著，彷彿武俠小說 裡獨孤求敗寂寥的利劍；難道人們對除雪公司的服務視若無睹嗎？大概還是「羊群效應」在作祟。當你看到鄰居都是插著黃牌，就會受到心理暗示：大家都這麽選，就應當是一家有實力的公司吧，即便是服務不好，大家都是拴住一根繩子上的螞蚱，從眾的確會給人一種安全感，一種抱團的踏實與放心。

反之，插上白牌，就顯得格格不入，有些「清高」了，路過人都會忍不住回頭看兩眼，心裡暗自琢磨這家人為什麽就不能隨大流呢？選擇走一條人少的路，需要勇氣和內心的堅強與淡定。

今年冬天，我家的車道上就插著一把獨孤求敗的利劍，在拒絕了黃牌公司「糖衣砲彈」的特別優惠後，我跟白牌公司簽了正常價格的除雪合同，因為我親眼目睹他們去年服務不錯，這樣的公司應該為它創造生存的機率，不能讓黃牌公司壟斷市場，否則他們一家獨大，抬高價格，降低服務質量。

保持良性競爭是商家提供優質服務的先決條件，也許我今年支付的除雪費稍高，也許我心理上要承受少數分子的突兀與不適感，但好過繼續充當盲從的羔羊，跟著羊群一條道走到黑；當有天看到這個小區插滿了白色、黃色、藍色等不同顏色的除雪牌時，我們便能在冰天雪地的寒冬安然出行了。

但願車道上這塊獨樹一幟的白牌猶如一道閃電，照亮馴服而漠然的羊群，原來離開羊群可以吃到更鮮美的青草，等到有更多的草肥水美之地被發現，整個羊群的興旺便指日可待也。

我們生活中務必要警醒羊群效應，尤其在如今各類網紅、鍵盤俠和主播們主導互聯網，充當意見領袖，如果不獨立思考，作出理性的選擇，就只能充當被薅毛吃肉的沉默羔羊。