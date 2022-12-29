通常說某人缺根筋，也就是說此人屬於死腦筋、超乎尋常的做法、與現實不切實際、對大多數人而言屬於比較另類、或者不通事理帶有傻呼呼的個性。內人對我很頭痛，常常會說我少根筋，我們結婚超過半世紀，踫上這種情況內人只好幫助我向別人打圓場，回家後秋後算帳，我多半只是笑笑而已。

也許遺傳來自山東人的老爸，山東人有股「母(木)眼睛」的本性，對人處事木訥不會看眼色。有個老笑話，說有三個女婿回岳父家祝壽，小女婿就屬於母眼睛這一類，老婆再三交代不要多說話以免失言，這個傻女婿果然在整個宴會沒說話，宴會結束時跟大家說再見時，特別說到：「我今天可沒亂說話，岳父大人來年萬一有什麼意外事故，可不要怪我呀！」內人說我就屬於這種人。

三個月前，我在游泳 池運動時，突然發現兩隻胳膊在上手臂部分怎麼看起來粗細不一樣，尤其是在握拳將手臂舉平到肩位置，就好像健美先生秀他的肌肉 一樣，右上臂有一坨肉特別突起，正好在二頭肌肉(Bicips)位置，用手指來回觸摸感覺上特別硬梆梆。內人是醫護專業，沒見過在這個部位長出一坨肌肉，搞不好可能是什麼腫瘤 之類，接下來趕快打電話連絡診所安排見醫生。

兩周後初診，先由醫師助理作檢查，問我是否疼痛？說實在我一點都不疼，只有在拿鎯頭敲釘子或用鋸子鋸木頭時會感到一些痠痛而已。這位助理在這坨肉上摸了半天，也說不出什麼明理，內人問是否是腫瘤？助理未置可否，先安排超音波檢查。

再隔一周作電腦斷層掃描(CT scan) ，然後再過兩周回到診所去見專業外科醫生會診，他指示我脫掉上身衣服，站在鏡子前面將左右手臂放鬆下垂，讓我及內人看鏡子比較，果然，鏡子裡可以清楚看到右手臂比左手臂有一坨凸起來的肉。醫生將我手臂拉往身體的前方、背後、上方移動問我是否會疼，我還是沒大感覺，用手壓我肩膀問是否會疼，沒錯，我感覺到是有點疼。醫師專家說是肱二頭肌肉的肌腱(Tendom)在靠近肩膀這端斷裂，肌腱通稱為筋，也就是說少了一根筋，與內人懷疑的腫瘤無關。

醫學上用「卜派現象」（Popeye’s sign），源自一九六○年代的「大力水手卡通影片」，主角卜派吃完菠菜後，變得力大無比，彎著手肘舉起臂膀，細細的上臂突起一顆圓球肌肉，讓不少人印象深刻。

強壯的二頭肌肉是可以長期鍛鍊得來，如果短期內突然在上臂鼓起了一坨肌肉，像是大力水手秀肌肉一樣，那一定有問題。醫生說，二頭肌有兩條筋分別與肩膀骨骼連結，現在其中有一條斷裂，在肌肉用力收縮時，形成整塊肌肉收縮而鼓起來，外觀上可以看到上臂前側鼓起肌肉如球，在更靠近肩膀部位的上臂反而顯得凹陷。

由於我並沒有感到疼痛，醫生說可以不必動手術，加上我年歲已高，不需要做吃力的負重工作，鼓起來的肉會慢慢變小。我問游泳可以嗎？打網球呢？醫生說皆不妨事，只要不過分都可以。

想不到內人老早就說我少根筋，一直活到老朽之後才真的少了一根筋，只不過前者屬於心理，後者屬於生理。