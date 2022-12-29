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自炙龍眼乾

黃彥琳

在琳瑯滿目的水果中，我對甜滋滋的龍眼情有獨鍾。小時候可以一個人瞬間「解決」一袋，也沒上火或不適。而自從年輕時在台灣嘗過新鮮上市的帶殼龍眼乾後，對那獨特的烘烤風味更鍾愛有加了。

旅美三十年，念念不忘的家鄉零食就是龍眼乾。在美東的亞洲超市可以買到枸杞、八角、蜜餞等等，就是沒見過龍眼乾。

有一次貨架上好不容易出現帶殼的龍眼乾，興沖沖買回家，剝開外殼，卻見果肉十分乾癟、色澤出奇晦暗無光，不甚新鮮。新鮮的龍眼乾應該是果肉飽滿多汁，顏色呈咖啡色光澤。

某年先父來美國探望我，問我想要他帶點什麼台灣美食，我第一個想到的就是龍眼乾。他在行李箱裡塞了兩袋紅色網狀尼龍繩裝的龍眼乾，入關時，海關人員檢查行李，問那兩袋顆狀物是什麼？

父親解釋是一種曬乾的水果，他們滿腹狐疑的伸手去掐，把每一袋都掐破好幾粒才心滿意足放行，教人啼笑皆非。

幾年前，我常光顧的韓國超市在夏天也販售新鮮龍眼，我買了好幾回，嘗著嘗著又忍不住想念起龍眼乾的滋味，忽然我靈機一動，何不來自炙龍眼乾？

於是我把一顆顆渾圓的龍眼平鋪烤盤裡，以低溫烘焙數小時。烤好後，讓其靜置於烤箱中一夜，隔天打開烤箱，先輕輕捏一下，外殼若未硬化，表示烘焙的火候還不夠，需再增加時間。經過幾次嘗試，我發現華氏兩百七十度烤五個小時或華氏兩百五十度烤六小時半，效果最好。

日前去韓國超市買菜，在架子上又看到新鮮龍眼，顧不得一磅美金4.99的高價，我買了兩磅。回家後馬上送入烤箱，隔天起床就有新鮮多汁的龍眼乾一解鄉愁。

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