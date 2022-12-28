一向小心翼翼倒車出門的我，這天有點匆忙，方向盤沒打直，車子斜著倒出車庫，「碰」一聲，右邊的車鏡撞到牆壁，撞得稀爛。小不忍亂大謀，後悔莫及，這下又得花錢找罪受了。

趕緊打電話給售車行，心想他們一定有所有的汽車 零件，換面車鏡小事一樁。

對方要我把車開去給他們先看看再估價，我遵照指示，跑去他們的修理部門。服務人員拿來相機左照右照，然後用電腦打出報價單，琳瑯滿目，零件多少錢、卸裝多少錢、油漆鏡框多少錢、另外處理廢棄物多少錢……，總共竟然將近五百元，問他什麼時候可以修復？他回說一星期訂了零件後再來。我愣了半天，這小事要這麼周章，我真要另求高就了。

朋友常吹捧一位韓國師傅手藝不錯，索價又便宜，就去試試吧！韓國師傅的修車店破破爛爛，又髒又亂，只見他鑽進鑽出，好不容易抓住他，向他解釋來由。他瞄了一眼，用他手機打了電話給零件供應商，回過頭來對我說，「你明天下午過來好了。」問他要多少錢？一百八十元。真是天差地別，不敢相信。

第二天下午，吃了午飯開去找韓國師傅，他要我把車擱下，弄好了會打電話通知我。外子開車接我回家，沒多久就接到電話說修好了。我去取車，寫支票 付款（他不收信用卡 ），他說一百六十元就可以了，居然自動減價二十元，令我吃驚不已。

怪不得朋友修車都往他這裡跑，口碑響叮噹，這位老兄不多言語，電話永遠打不進去，找他修車必須本人親自登門造訪；然而他的手藝高強，為人誠實厚道，是個十足不按牌理出牌的人，這年頭能遇到這樣的修車師傅，也算是三生有幸。