多倫多媒體日前報導，一所學校發現一名可疑的偷拍者，學校方面已呈報教育局 ，並發出因應措施，這使我想到我們也曾被認為是可疑的校園偷拍者，還驚動波麗士大人到家裡關懷一番。

在這起報導中稱，這個被認為行蹤可疑的男子是在校園裡徘徊並偷拍學童，校方除了呈報教育局，並在學校啟動安全防護機制，通報全校師生務必提高警覺。

三、四十年前我們初抵加拿大 ，偶爾駕車或步行在一些住家附近社區繞行，欣賞社區花木扶疏及美麗房舍建築風光，成為移民生活上的重要樂趣，我們來去自如，隨興拍照，完全沒有人來干涉。

當時最好奇的是住宅區內常見豎著一個標示牌，上面畫了三個眼睛，住了好久才知道，這代表社區中組織有安全聯防體系，警告歹徒不要亂來。

我們的足跡越來越廣闊，在還沒有GPS導航的年代，我們靠幾張摺得小小的地圖，出門攤開來沿途比對方向和路標，倒也是暢行無礙，還常常越出地圖邊界，肆意而行。

就這樣，沿途還畫了許多寫生作品，拍攝了許多照片，四季風情、城鄉風光美不勝收，我因而回台灣舉辦畫展、攝影 展，和二女兒聯合出版一本名叫雪畫的攝影散文集，內人還出了一本非常精美的攝影筆記書。

沒想到就在我們自以為對加拿大已經十分了解時，加拿大反而逐漸讓我們感到不解。我不敢說近年來治安變壞了，至少感受到的是，曾幾何時，公園裡的雙人座椅和汽油桶式大垃圾桶竟都繫上鐵鍊、鎖上大鎖，這樣的東西難道也有人偷嗎？

那是一個黃昏時分，我和妻到鄰近小鎮兜風歸來，快到家門約兩公里許經過一所法語小學，那是我們經常散步的範圍，小學緊臨著寬闊的草地，再銜接一座密林，密林過去是另一個社區，中有小溪流過，對於愛散步的我而言真是熟悉無比之地。

當時放學在即，小朋友們都被放出來在遊戲場快樂玩耍，遠遠看去，個個都是活潑可愛的「洋娃娃」，我忽然忘了一些尊重與禁忌，直接下了車，舉起相機就是一陣猛拍，一直拍到盡興才上車回家。

沒想到回家大約才五分鐘，一輛警車閃著燈進了我們的車庫車道，門鈴響起，波麗士大人來了，來幹什麼呀？竟是客氣卻十分嚴肅、詳細查問剛才為何朝著學童拍照的事。「你們為什麼朝孩子們拍照？」「你有前科嗎？」「你的職業是什麼？」

內人情急生智，直接取出她的攝影集作品呈上，警察大人仔細翻了幾頁，露出笑容來，態度也變得十分客氣，啊！原來是誤會了，被學校報案為可疑之人啦！