今年十月中旬，去了新罕布夏和緬因州欣賞美麗楓葉，品嘗美味龍蝦。

第一晚夜宿新罕布夏，華盛頓山區的林肯小鎮，沿途欣賞楓林、小溪，沒想到最後十英里花了三個小時多，好慢啊，比走路還慢。鎮上人潮洶湧，連吃飯都難，問了店家才知道，哥倫布節是小鎮每年最最忙碌的一個周末。秋楓豔紅的第一個長周末，理當如此，我們有幸躬逢其盛。

隔天早上去白山（White Mountain），路邊兩旁楓樹都已變色，五彩繽紛、絡繹不絕。暫停路邊觀景，滿山遍野紅橙黃綠交織，綿延天際，宛如上天的調色盤灑落了一地。

白山半山腰有個火車站，登山火 車軌道不呈之字形、也不圍繞山走，就緩坡直上山頂。此時下著小雨，氣溫偏冷，大家瑟縮在火車站內等候上車。

火車是一個車頭，只推動一節車廂，說是緩坡，卻陡到往上爬時，車廂內站立人身可往前傾斜。往上才一會兒，小雨轉成雪花，上得山頂，氣溫華氏十來度，風狂雪急，寒冬氣象，四周一片雪白，來自南加 的我們好興奮。一個半小時後往下，半路即見藍天，襯托車站旁的楓林更為豔麗，又回到秋天了。

下午開往緬因的Bar Harbor，半途打電話訂購大家一路念茲在茲的龍蝦捲回旅館 享用。龍蝦捲有冷熱兩種，熱狗麵包中間切開，放滿六盎司的龍蝦肉，冷的拌美奶滋，熱的加奶油，一口咬下，大小適中的生猛新鮮龍蝦肉充塞齒間，輕輕咀嚼，鮮美彈牙，海味蹦出好幸福。

Acadia國家公園賞楓第一站Carriage road ，由旅館開車十分鐘即抵達。我們一群人已過花甲，散步在十六呎寬、楓紅掩映的先民馬路上，四周風景如畫，不由得心情輕鬆愉快，腳步輕盈。行到一石橋，橋下二十呎，清澈小溪，溪岸楓林扶疏，錯落有致；下得水邊，回頭一望，拱形石橋、楓樹、流水、藍天白雲，真真世外桃源，只應天上有。晚上在港邊餐廳吃飯，再度品嘗龍蝦捲，依然好吃。

凱迪拉克山是公園內最高山峰，可上山頂觀海上日出。摸黑出門，天微亮抵達，已四處人影幢幢。尋得前方空曠、無人阻擋的平地，靜候日出。日未出，天已明，見海上半邊海洋、半邊縹緲雲海，幾個小島突出雲上點綴。剎時金光蹦出，繼之金光閃閃，一輪紅日緩緩上升，霞光萬道，照耀海面，灑遍雲海。

賞畢日出，晨登公園裡兩大熱門山徑之一的蜂巢小徑（Beehive），山徑時有大石擋路、或筆直山壁，我們必須手腳並用，攀爬而上。上得山頂，展目四望，秋景如畫、心曠神怡。

午餐至賣龍蝦的海產店，太太和我點了一隻龍蝦，現抓、秤重、定價、掛上號碼牌，另外再點清蒸鮮蚵，和龍蝦捲；店外面有幾口大鍋，店家就在我們面前煮龍蝦，海味瀰漫，口水直流。帶殼鮮蚵鹽水清蒸，微鹹中帶著滿滿鮮甜。整隻龍蝦擺在面前，如庖丁解牛，蝦頭、鉗子、身體、蝦腳。這裡的龍蝦捲，大家公認份量最足、最美味，更讓大家滿意的是，價錢比餐廳少三成。

飯後我們意猶未足，再買龍蝦捲當晚餐，傍晚時分邊賞夕陽邊品嘗。

在公園最後一天，早上攀登另一著名山徑，也是手腳並用，沿途一樣秋景如畫。中午在巴港買了龍蝦捲，坐在市中心區小公園涼亭，伴著幾株楓樹野餐，美食、美景，心中很是暢快。涼亭中有鋼琴，同行好友中有鋼琴高手，飯後大家伴著琴聲大唱聖誕歌曲，竟吸引一些人駐足聆聽，不亦快哉。下午去棧道小徑（Boardwalk trail），白色木板棧道，兩旁紅橙黃綠楓樹林，如詩如畫，徜徉其中，久久不忍離去。

四天內飽覽楓紅秋色，飽嘗龍蝦、龍蝦捲，人生如此，夫復何求。