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老司機的尷尬

鄒少男

十六年前來美國時，我在北京已經整整開了十年車；當時北京汽車擁有量占全國的十分之一。在那行車秩序確實不怎麽好的環境裡，從沒出現因磕磕碰碰、違規被抓、紀錄在案的情況。為此，我曾自信有這樣的經歷，到哪都會輕車熟路，安全順利。

來美國後，發現這裡交通井然有序，駕車者禮貌謙讓蔚然成風，在行駛過程中令人倍感愉悅輕鬆；可就在這樣和諧有序的環境中，我竟出現過兩次尷尬的場景。十多年前，一次著急去幼兒園接孫子，加大了油門，被待機的交警抓住，記了一次超速行駛。

今年九月的一天，去看女兒新入住的房子。返回時剛要右轉上另一條路，以便走出小區，卻與左後方直行的一輛七座車親密接觸，我的車頭左前角被擠壓凹陷，對方車右邊的車門也被擠壓得凹陷。

我當時一心想的是好好看看，進出女兒住處路口的主要標記特徵，沒有注意到前方有一塊被樹枝葉半遮掩著的「STOP」八角標識牌，因此省略了暫停、仔細觀察，再轉彎，這一系列動作。

好在人員毫毛無損，等交警來到看了情況後，說發生在小區裡的摩擦不是交通事故；那就只好找保險公司了。

此事在我的頭腦刻下一道深深的印記。此後每次登車出行，那尷尬的情景立即浮現出來。這是好事，我實現了警鐘長鳴。

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