鄰居是一名退休 老美，與他相處過三十年，但我一直沒有問他叫什麼名字。偶然邂逅，雙方只是禮貌地招招手，簡單交談幾句就各自回家；有時想特意提多點疑問，開拓話題，但他總是三下五除二，點到即止，讓我悵然。

他很勤勞，愛乾淨、整潔，喜歡獨處和安靜。一次，他曾跟我吐悶氣：「鄰居幾個小孩常在院子嬉戲，不時跳越我的院子，大聲喧譁，我實在不習慣。」他這樣說，我都有些尷尬，不知如何安慰。每年春夏，他都很按時為庭院草地剪草，包括旁邊的公共小巷道。除了用心打理草地之外，他對自己院子的鐵柵欄也經常維修油漆。

有一年，寒冬來臨前，冷風蕭蕭，只見他一個人拿著刷子、頭戴帽，專心致志地為生了鏽的鐵柵欄漆油，鼻涕從鼻尖上一滴滴往下掉。我忍不住追問：（Hey.Neighbor）喂！鄰居，為何那麼用心漆它呢？天氣又這麼冷，會冬病的。他說：生了鏽，如果不及時加點漆，很快會爛斷，變得不美觀。他這樣說，也讓我意識到他生活是節儉的、外表是講究美觀的。

除了這些，我還經常見到他把車子停在車庫門前，為車身反覆抹擦、清潔、噴漆；有時又撐起車頭蓋，拿著罐子，低著頭，全神貫注地為油管等添油加水。

他的後院與我的是斜對面，每年我都見他沿著柵欄旁種上幾棵番茄，我也喜歡在院子種些瓜萊，我們可說是「遙相呼應」。每當播種季節，我都好奇地問他今年又種些什麼？他就不加思索地說又是番茄，無別的；又說，種得太多，食不了，跟著雙手一攤，拱拱膊頭，表現坦然神態。

當我剛遷入這地區的時候，由於不知俗例，自己房子前後的草長得尺把高也不會修剪。鄰里也沒有人提示；後來我猛然發覺左鄰右里的草地為什麼總是保持一、二寸高？總是整齊美觀？而我的是那麼荒蕪雜亂？原來他們幾乎每星期都整理一次，不是雇人剪修就是自己做。從那以後，自己也像嬰兒學步一樣，細心觀察鄰居怎樣做，自已就怎樣做。從此之後，自己的草地也不再顯得特別突兀醜陋了。

芝加哥 通常在十月下旬天氣就急轉直下，由春暖變寒冬，庭院草地基本不用修整，因為草不再長了；但今年十一月某日天氣突然回暖，約七十三度，屋外又傳來了嘟嘟聲，我走出門一看，又是鄰居退休老美正推著剪草機，如耙地一樣在草地巡迴。

我不禁自辯：其實現時草木已停止生長，可以「偷懶」了，這不就多此一舉嗎？

原來前一天樹上的黃葉被狂風一颳，草地上如繁星點點，葉片鋪滿一地，這又促使他多做一次清理工作，於是他就推出剪草機當吸塵器，把那些葉片、紙碎等統統吸入袋裡。

他這一創舉又為我樹立了榜樣，馬上，我也推出剪草機，照樣畫葫蘆；一陣「耕耘」過後，果然草地更整潔美觀，如換了一件新衣。