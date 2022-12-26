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我是選務官

語雲

二○二二年的選舉對我來說意義不同，因為我實際參與了選舉的幕後工作，深刻體會到一場順利的選舉，不只有台面上風光的候選人與廣大的普羅民眾，更包含繁雜的幕後工作，從事前籌備、選民投票到選後計票，真是不知凝聚了多少人的辛勤工作與默默付出。

自年初起，選舉就已經熱熱鬧鬧地登場了，各個候選人繽紛的傳單如火如荼不斷寄送到民眾的郵箱，候選人提出各自的政見，企圖說服人們自己就是最佳人選。

其實做為第一代移民，選舉我是很無感的，剛到美國時沒有公民權，理所當然覺得選舉與我無關；後來雖然有公民權，卻忙於工作，對於候選人或是公共議題處在看熱鬧的狀態，我始終是一個「局外人」，就這樣因循多年。

每次選舉一到，人聲鼎沸，心情總有那麼一絲浮動，今年終於將停留在意念層面的想法付諸行動，也要感謝先生將選舉委員會的相關連結傳送給我，一看才知他們有清楚的步驟向社會大眾徵集選舉事務官，於是開始按圖索驥，投入申請。

完成網上的初步訓練後，很快就接到通知，要求參加實體訓練課程，完成後就是安排工作地點。

過程進展遠比想像中來得簡單快捷，只要在網路上填寫個人資料，完全沒有查問身分背景，也沒要求提供任何個人證件，更沒有查問政治立場。

完全不知道我的背景就委以重任，令我印象深刻。

實體訓練課程是在郡上的一個訓練中心舉行，訓練當天，懷著忐忑心情到了現場，參加學員比我想像的多，大約有二、三十人左右，大家都跟我一樣只是普通的公民，也有高中學生，因為這是社會服務的一部分，可以抵用高中生需要的社會服務學分（SSL hours）。

訓練課程分別由三位講師將選舉過程中的理論講述一遍，實務的部分也實際演練一次，順利完成後，又陸續收到多封電郵，提醒任務時間並告知工作地點等細節。

訓練教材中一再提醒大家，選務人員必須完全保持中立，不可詢問、窺視，企圖影響選民的選擇或是給予任何暗示。工作人員旨在服務，要懂得尊重選民的隱私

選舉日終於到了，我被分配到住家所在的選區投票所，前一晚有選前會議，主要是告知次日的工作內容，並且布置投票現場，為第二天的選民投票做好準備。

選務流程是選民登記、領取選票，選民圈選完成後，再將選票送入閱讀機，這樣就完成投票作業了。選票分兩種，選民自由決定是使用傳統的紙本圈選，或者是在投票機上圈選；我被分到的工作是分發紙本的選票，負責將選票放入資料夾中，發放給來領取紙本選票的選民，然後指引他們去投票站，完成圈選項目。

我們選區服務人員不足，一個蘿蔔一個坑，所有服務都只有一人擔綱。主任選務官告訴我，分發紙本是最簡單的工作，不需要任何經驗，後來證明，由於投票機數量不足，所以需要冗長的排隊等待，許多人不耐等候，都紛紛改用紙本，所以當天我反而成為最忙碌的一員，根據我當天的小計，一共發出五百多份的紙本選票。

當天整日一直都有選民前來投票，除了中午短暫用餐時間外，沒任何休息時間，整個輪值過程足足有十五個小時，聚精會神毫無間歇，然而所有工作人員都相當敬業，沒有人有任何抱怨。雖然我們是臨時組成的團隊，彼此並不熟悉，但是大家工作起來默契十足，彼此包容，互相幫助，雖然或有過勞之虞，但都覺得這是一份很有意義的工作。

我想這也是一個公民應盡的責任，就像那位主任選務官所說的，參與選務工作是她家族世代傳承的傳統，只要有機會就加入，家族成員都以參與選務活動為榮。

而我也在感恩節的晚餐上分享我的選務官經歷，孩子們都聽得津津有味，以我為榮，這是一次有趣的經驗。

投票 隱私 選民登記

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