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珍惜法拉盛的肺

冬雪

上周日天氣晴朗，我和好友照常到植物園散步，一進門就發現一大堆人在圍觀，原來有個華人師傅在用電鋸冰雕一隻天鵝；再往前走，婚禮花園前人們大排長龍，等著跟聖誕樹下坐著的聖誕公公、婆婆合影，為了保持安全距離，他們前面還擺著兩個椅子，供人入座。

幾個月前我們注意到，草坪上突然散立好幾個比人高的正方形平頂無窗木屋，乍看很不協調，原來這又是園方別出心裁的構想，他們請不同的彩繪家，在木屋四面畫上不怕雨雪的油畫，給秋冬時青黃不接的園地，平添幾許絢麗的色彩。

入冬以來，雖然大部分樹已成片葉不存的枯藤，但碧草仍綠，針葉樹仍青，為了擁抱陽光，我們還是照樣徜徉其上，每天目睹樹木的落葉過程，真發現就像人生一樣，有快有慢，半點不由己。

我們每天必定打卡之處，是玫瑰園對面兩端的「柿柿如意」，其中一棵，樹矮枝粗，秀色可餐的柿子很快就被安穩駐足在粗枝上的鳥吃個精光；另一端則是樹高枝細，光禿禿的樹上，幾十個黃橙橙的柿子，在陽光照射下，彷彿小紅燈籠高高掛，煞是好看。雖然每次總見應悔沒有尖嘴長喙的小鳥，鍥而不捨、小心翼翼地踩在不穩的細枝上嘗試啄食，礙於難度頗高，至今仍有十個柿子傲然殘存。

也許是華人篤信中醫和草藥，口耳相傳，常能就地取材，像是在中央公園撿拾掉在地上的銀杏，在高速公路旁發現香椿樹、野地裡找到黃花菜，或是端午節門前掛的艾草，所以進入植物園也百無禁忌，信手拈來，隨意採摘。

可是植物園入口明明豎立著巨大的牌子註明遊客須知，上面用圖形表示：不可抽菸、溜狗、餵鳥、騎自行車、玩球、爬樹、拈花惹草，只是常被視若無睹，有次一個華裔少婦背環保袋，蹲在薄荷樹叢前，準備整株拔起，我們好心提醒她不能採拔，工作人員只是道德勸說，要求留下手機號碼，再請華裔義工，打電話曉以大義：「植物園嚴禁採摘」；嚴厲的當場驅逐出境。有次我們就看到一個非裔男性員工，跑去喝斥正在採摘的華人，不但叫她把採的植物丟掉，還堅持要她立刻出去。

植物園原是一九三九年紐約舉辦世界博覽會場地的一部分，多虧卡內基金會等團體贊助，把它改建成皇后區植物園，跟曼哈頓的肺「中央公園」比起來，雖然顯得小巫見大巫，但卻讓法拉盛保留一塊綠地，可謂聊勝於無，吾人實在應該信守園規，好好珍惜。

植物園 華人 華裔

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