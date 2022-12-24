每年聖誕前夕，加拿大 的滑雪 勝地惠斯勒都會舉辦場面壯觀的百名聖誕老人滑雪活動。

我們全家於二○一九年聖誕假期，專程赴惠斯勒旅遊，從華盛頓州的溫村出發，沿五號公路北上，五個小時後抵達加拿大的溫哥華。第二天從溫哥華踏上加拿大西岸擁有最美海岸風景的九九號海天公路，沿途可見海洋、瀑布、峽谷、懸崖峭壁等俊美的風景，兩小時後抵達人稱小瑞士的惠斯勒小鎮。

小鎮位於黑梳山下，擠滿肩扛雪橇、頭戴雪鏡、腳穿滑雪鞋，全副武裝的滑雪愛好者。周圍環繞著高聳的山峰、千年冰川 和常綠的森林，都在漫天白雪的掩映下熠熠閃耀，每一處都是仙境。在眾多世界頂級的滑雪度假勝地中，惠斯勒一直是「神話」一樣的存在，因為得天獨厚的地理優勢，擁有加拿大最長的雪季（每年十一月到次年五月），它是二○一○年冬奧會的舉辦地，有優質的香檳粉雪、世界一流專業的滑雪設施，所以連續多年被全球著名《滑雪》雜誌評為「北美最佳滑雪場」。

我們買了纜車套票，用腳步丈量兩百多條絕佳的滑雪道、三十七座升降設備和不可錯過的世界之最：Peak 2 Peak 橫渡峰頂纜車，親自感受大自然無窮的魅力。

我們先從惠斯勒村纜車站乘坐可容納八人的吊廂纜車，半小時後抵達惠勒斯山頂。我們站在有巨大五環標誌的雪山之巔，感受當年的奧運風情，並將一切迷人的雪山美景盡收眼底：連綿起伏的巍峨雪山，冰雪覆蓋下的連綿山巒，結冰的靜謐湖泊，雲山霧罩的深邃峽谷，和漫山遍野、雪地中像螞蟻一樣滑雪的人群。

接著換乘橫渡峰吊廂纜車前往黑梳山。二○○八年十二月建成的橫渡峰纜車，是惠斯勒歷史上最龐大的工程，並且成功打破了三個世界紀錄，纜車不但擁有世界最長無支撐空中索道系統，而且是離地距離最高的（高達四百一十五米）；另外，它也是全世界最長的纜車系統，更為奇特的是，在二十八個纜車中，還有兩個玻璃底的纜車廂。

在排隊等待乘坐纜車中，我們還在橫渡峰視覺館，參觀纜車站建築內部眾多引擎工作和傳動的情況，了解構造知識。獲得獨一無二的體驗後，我們才登上滿載著三十多人的玻璃底纜車中，自由自在來往於兩山之間，屏息凝神地沿途欣賞腳下變幻莫測的山峰、冰川、森林等三百六十度全景，短短十一分鐘後，我們就從惠斯勒山飛到了人滿為患的黑梳山頂。

繼續換乘纜車下山，從常年積雪覆蓋的皚皚雪山之顛峰，到山下茫茫曠野的林海雪原，到處都是手持雪杖的滑雪高手，他們越過掛滿雪堆和冰晶的樹林，在充滿松香氣息的叢林間，感受狂野的越野滑雪帶來的腎上腺飆升的刺激。

不只滑雪，人們為了享受無盡的冬季戶外活樂趣，有各種各樣的玩法：酷炫的直升機滑雪，從兩千多米的滑雪道上疾馳而下；有叢林飛翔，通過高空索道在山林叢間飛速滑行；豐厚的雪量和優良雪質，還催生了雪上摩托、雪鞋健行、雪上飛碟等林林總總的冰雪活動。

惠斯勒讓我領略了美國人熱愛運動追求刺激和狂熱的風采，惠斯勒是你一生必須去一次的地方，永遠難忘惠斯勒之行的驚喜。