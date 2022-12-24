美國人最重視的節日就是感恩節和聖誕節 ，自從移民 來美國後，每年的十一月第四個星期四感恩節過後，我們家就會開始在客廳布置一棵聖誕樹，準備迎接聖誕節和新年的到來。

那時候我們兩個兒子都還在讀小學，大兒子十歲、小兒子六歲，為了讓他們能夠感受到在美國生活與在家鄉生活的不同，我總會在感恩節後的周末，和太太帶著孩子到居家附近，臨時販售聖誕樹的地方，去挑選一株從森林裡砍下來的聖誕樹，這些新鮮的樹多半是松樹，還會飄散著一股濃郁的松樹香味。

當把松樹綁在車頂上運回家時，我和太太總要費上很大的勁，才能把這棵六、七英尺高的大松樹搬進家裡，放在客廳壁爐旁的角落安頓好，讓孩子們和我們一起在松樹上，掛滿各種聖誕節的裝飾；先在松樹上纏上會一閃一閃的聖誕燈，再掛上各色各樣的大小聖誕裝飾，總要花上一、兩個小時，才能把這棵聖誕節的主要裝置布置好，插上電源，整個客廳頓時充滿聖誕節的溫馨和歡樂的氣氛，兩個兒子都會很高興地鼓掌起來。

到了將近聖誕節的前幾天，太太把每個人的禮物都準備好並包裝，放在聖誕樹下方，等待聖誕節當天從教堂回家後才打開禮物，這時候也是兩個兒子最期待的時刻，他們都會希望打開禮物盒後，看到的是自己期待的禮物。這方面，孩子的媽媽非常用心，平常就會留意孩子們最想要的禮物是什麼，也會在聖誕節前準備好。

聖誕節是孩子們小時候最快樂的節日，從兒子們小學到唸完中學，我們家每年都一定會布置聖誕樹，一直到孩子們都上大學離家之後。

我喜歡購買新鮮的真聖誕樹，因為我很喜歡松樹的松香味，但是最大的缺點是過了聖誕節和新年之後，真樹不能重複使用，必須拿出去丟棄，處理起來比較麻煩，也很不環保；後來大賣場有販售塑膠做的聖誕樹，這種假聖誕樹可分段組裝，平常可收藏在儲藏室，等感恩節過後才拿出來組裝，一棵塑膠聖誕樹可用上好幾年。但我總覺得這種塑膠聖誕樹沒有真的松樹那麼有氣氛，從來沒有買過。

一直到去年聖誕節，因兒子要帶孫子們回爺爺家一起過聖誕節，兒子看我年紀大了，要布置聖誕樹有一點吃力，就把他們家的一棵塑膠聖誕樹帶過來，在我家客廳把聖誕樹先組裝起來，然後與十歲和七歲的兩個孩子一起布置樹上的聖誕裝飾。

看著他們父子三人一起裝飾聖誕樹其樂融融的情景，讓我想起來以前兩個兒子小時候跟我一起布置聖誕樹的美好回憶，我頓時感覺到，其實過聖誕節的重點不是聖誕樹的真假，而是全家人能夠歡聚在一起，享受一起布置、一起期盼聖誕和新年到來的那種溫馨氛圍，這是個多麼美好的畫面啊。