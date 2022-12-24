感恩節前，在購物中心就已經可以看到一座座臨時攝影棚，彩燈閃爍，聖誕老人端坐在大大的毛絨寶座上，正等著大排長龍的父母親把孩子送過來和他合影留念。

聖誕節 是許多孩童翹首盼望的節日，記得我三個女兒還小時，在聖誕節前她們會格外聽話，因為她們深信若表現不好，平安夜就收不到聖誕老人送的禮物；她們會在懸掛著聖誕襪的壁爐台上，擺上餅乾和一杯牛奶請聖誕老人吃。

記得有一年聖誕節將至的一個早晨，身為早班護士的我帶著血糖 儀走進一個新診斷為糖尿病二型病人的病房裡。照例我先自我介紹，並說明我需要用採血器取他指尖血來測他的血糖。我望著這個靠床而坐、胖胖的體態、濃密的白眉毛、披肩銀亮鬈曲的髮和兩鬢長長的鬍鬚，面容紅潤、慈眉善目，根本不像一個病人；我不禁脫口而出對他說：「你看起來像極了聖誕老人。」他笑著回答：「我就是聖誕老人呀，HO！HO！HO！」

「是真的嗎？」我好奇問。他摸著鬍子顯得精神煥發，除了沒有身穿大紅棉襖、棉褲和腳蹬一雙黑亮的長皮靴外，儼然就是傳統聖誕老人的容貌。正說著，他隨即請我幫一個忙：把他放在小桌上的黑色公事包遞給他，他從包裡抽出一張他扮聖誕老人的簽名照片送給我。

從此以後，當我每次拿藥給他吃，或者教他如何自己做血糖檢測 、在肚子上打胰島素等等的護理措施時，他就會摸著銀白鬢鬚發出「HO！HO！HO！」的聲音，頓時給蕭瑟的病房帶來祥和暖意。

下班後，我直接去夜間中文學校教中文，課堂上看著認真習作的小朋友，我告訴他們今年他們努力學習中文，進步很多，是乖小孩，放聖誕假日前，我會準備禮物送給他們；馬上有一個小朋友說：「是乖小孩，Santa也會送禮物。」一聽到聖誕老人，我那二年級班的孩子們一個個露出興奮神情，歡呼雀躍、七嘴八舌說起聖誕老人和禮物的事來。

我提高了嗓子說：「我今天看見聖誕老人了！」「是真的嗎？」「他在哪裡？」孩子們爭先恐後的問著。這一招馬上就奏效了。「他在醫院，他生病了。」教室裡隨即鴉雀無聲，孩子們原本歡笑和神采消失了，有的錯愕摀著嘴，露出不敢置信的樣子、有的收起笑容說：「OH No！」 不斷問著：「Santa怎麼會生病呢？」我把在病房裡照顧生病住院的聖誕老人經歷告訴他們，並為他們講述偏食、飲食不均衡、缺乏運動會生病的衛教課。

但下課後回想起來有些後悔，只因為聖誕老人在童話的傳奇中帶給孩子們的無限的快樂和希望，對照他們當晚臉上在聽說聖誕老人生病不捨而憂傷的表情，我有些自責；我不應該破壞孩子們對聖誕老人的完美想像。

從那一年聖誕節以後，我不再給學生們講聖誕老人生病的這件事。