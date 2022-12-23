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瘸腿的烏鴉

竹心

四月底的一個周末在西雅圖度過，周日清早，晨光熹微，去旅館旁邊的聯合湖步道健走，經過西雅圖歷史和工業博物館。博物館臨湖而建，草坪環繞，綠意盎然，大小花池星羅棋布，各色花卉點綴其間；石階乾淨，步道幽雅，小橋蜿蜒，湖水澄碧。

時間尚早，行人鮮少，一片靜謐；偌大的草坪上，烏鴉、骨頂雞、黑雁成群結隊追逐覓食，各類鳥語此起彼伏，為寂靜的清晨添了些許熱鬧熙攘。

一塊空曠的草坪上，一隻瘸腿的凸鼻烏鴉，獨自一拐一拐跳在草叢中覓食，遠離同伴，孑然一身，這是一隻孤獨的、瘸了腿的烏鴉，頓然心生憐憫。觀察牠很久，看著牠一瘸一拐在草叢間跳躍著前行後退，左走右進，追逐著獵物，全然無視不遠處一群烏鴉的熱鬧喧嚷。殘疾且孤單的烏鴉，是因自卑而選擇獨處，還是同伴嫌棄牠的殘疾而拋棄牠？牠是因著自尊的傲氣而甘願忍受孤獨？或者也如人一樣喜歡獨自享受孤獨？

胡思亂想中，突然傳來一陣烏鴉短促的叫聲，轉頭一看，一群凸鼻烏鴉振動翅膀，依次起飛，迅速掠過小橋和湖面，立定在湖對面的一棵樹幹上。暗自納悶烏鴉為何突然飛離草地，站立樹梢，是吃飽了，還是發現危險？

回頭再看那隻瘸腿烏鴉，全然無視同類眾生喧譁離去，氣定神閒，依舊一跳一拐地在草叢間啄食。心下一驚，瘸了腿的烏鴉，牠還可以飛嗎？

丈夫和兒子在小橋的那邊呼喚，他們已經走上了步道，只好依依不捨離開那隻瘸腿烏鴉，追趕家人，沿著湖邊步道健走。第二天凌晨，又淅淅瀝瀝下起了雨，原本要去城中心的計畫取消，決定就近參觀西雅圖歷史和工業博物館。

博物館十點開門，尚早，便在聯合湖邊來一次雨中漫步，心裡惦念著那隻瘸腿烏鴉，刻意繞道那片草地上。不見昨日巨大的黑雁和成群結夥的骨頂雞，凸鼻烏鴉也了無蹤跡，不免擔憂，那隻受傷的烏鴉可曾安然？

感傷間，突然看見草坪的盡頭，一隻孤單的烏鴉獨自立在那裡，縮著脖子，一動不動，不知是否是昨日的那隻瘸腿烏鴉。興沖沖地走近牠，站定，眼睛追蹤著牠，過了大約一分鐘，牠開始行走，一跳一跳的。啊！瘸腿烏鴉，想必就是牠了！牠依然孤獨，但卻安然無恙，歡喜之情油然而生。

我開始照相錄影，一步一步逼近牠，想看看牠是否能飛，結果牠不理不睬，淡定從容，繼續一蹦一蹦地往前跳。我越逼近，牠蹦得越快，後來振翅一飛，低空飛行至湖面，距離湖面一英尺的高空盤旋飛行。原來瘸腿的烏鴉是可以飛的，心下釋然，傷感情緒一掃而空。

上帝所造的飛禽走獸自有牠們的生存之道，大可不必杞人憂天。

步道 博物館 西雅圖

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