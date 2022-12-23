很長一段時間裡，我以為金魚草是放在金魚缸中的水草，直到有天在朋友家中，看到她的庭院種有一盆開著像金魚一樣小花的植物才恍然大悟，原來此草非彼草。

聽說金魚草可以插播，於是獲贈三側枝，回到家裡，放在營養水裡養八天後生根，移栽陽台花盆，澆水施肥，給予公主般的照料。五個月後，金魚草長勢喜人，墨綠橢圓的葉片厚實油亮，摸起來又潤又滑，在陽光下閃耀著迷人的光澤，撫平因新冠疫情 帶來的創傷。

七個月後，在葉柄的基部冒出深紅色點點小花芽，隨時間推移，慢慢成褐色，裂成四瓣，吐出金黃色如米粒般大小的花苞，一周後托出日漸橙紅、酷似金魚的花朵，花冠中部膨大光滑呈囊狀，花冠的末端收縮呈魚唇狀，唇邊點綴著五顆褐色斑點，煞是好看，像在呼喊：「我來了。」

一個周末，我外出購物歸來，剛進門，未滿三歲的孫子就滿臉得意地對我說：「奶奶，金魚要擱水裡，否則牠們會死的。」我直誇孫子悟性高，小小年紀就懂得魚水關係。及至大廳，看到桌上方形金魚缸的魚倍增，定睛一看，水面浮著金魚草花，多彩的活金魚穿梭其中，令人眼花撩亂。而及至陽台，金魚草上的花幾乎全沒了，原來他趁父親不備摘下擱水裡了，弄得我哭笑不得。幸虧舊金山灣區 的絕佳氣候，金魚草很快又開花，三年過去金魚草越發茂盛，我小盆換大盆，花越開越多，結果「紅杏出牆」，鄰居聞訊也來討側枝培植，我慷慨贈予，滿足感滿滿。

好長一段時間，我以為金魚草只有這種。某天我參加一個遠郊朋友的生日派對，在她開闊的後花園，看到一片色彩斑斕的花卉爭相鬥豔，一打聽，全都是金魚草，直立的莖上猶如芝麻開花，由下而上開滿了金魚草花，花瓣有單瓣或重瓣，串串繽紛，有的一枝花莖上還同時開出多色花，在微風中獨領風騷。

定睛細看，這裡除了有我種的那種魚唇朝外的，還有魚唇緊貼花托做俯衝狀，體態各異；而精華處在花瓣，薄得像輕紗，表面上披上一層柔毛，有的像三角梅、有的像燕子尾、花蝴蝶， 在微風中朵朵都像舞姿優美的舞蹈家。

徜徉這片花海，猶如進入天然流動的藝術宮。究竟金魚草有多少個品種，誰也說不準。朋友好像看透我的心事，慷慨贈予我她種的金魚草插條各兩枝，一時間金魚草幾乎占據我整個陽台。原來興趣可以培養，基因可以遺傳，看到我種金魚草上癮，女兒也躍躍欲試，在自家後院種上金魚草。孫子上小學後自選種植興趣班，首選也是金魚草。

但願愛花惜花種花，讓花妝點環境成為全民的行動，那麼地球將更漂亮，世界更美好。