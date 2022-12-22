在美國，砍樹是專業性質的工作，雖然動輒上千元，但是絕對不能為省錢而自己動手做（DIY）。院子裡的樹雖然大到枝多葉茂，甚至長到隔鄰的院子裡，但其歸屬權還是視樹根所在而定。

今年年初，我聽一位鄰居說他院子裡的五棵白蠟樹（ash trees）全死了，他找人來砍樹，算大工程一件。根據新聞報導，新澤西州發現可怕的綠灰蟲（Emerald Ash Borer），專吃白蠟樹，他家的大樹就是被綠灰蟲活活咬死的。

夏天的時候，我發現我左側鄰居院子裡的兩棵大樹死了，因為它們完全沒有樹葉。鄰居院子裡有一個樹島，有五、六棵大樹，死的是最靠近我這邊的兩棵。找了樹專家來看，確定是白蠟樹，樹專家說我院子裡另外三棵也是白蠟樹，雖然它們還有葉子，樹頂已經禿頭。

專家說樹幹上有啄木鳥啄的痕跡，代表鳥很努力地在吃綠灰蟲，但是蟲已經深入樹幹，病入膏肓，樹雖仍有新葉子長出，那只是它尚不知自己已經死去而已。

秋天的時候，有些颶風會錯過佛羅里達州 ，直奔大紐約區。二○一二年的颶風珊迪（Sandy），把我後院的一棵大樹吹倒，差一點壓到房子，我至今仍心有餘悸。

這兩棵死樹，樹根已經失去牢牢抓地的功能，得盡快砍掉，否則颶風來，樹倒會壓壞房子。我去按左邊鄰居的門鈴，通知他們盡快砍樹。結果鄰居拿出三年前他們購屋時測繪的院子地圖，明示兩棵死樹屬於我家所有，我看看樹根的位置，只好認了。

我找了四家砍樹公司來估價，有一家還給我寄他的醫療保險 單。砍樹如果出了意外，非死即傷，所以請來的工人必須有執照、保險，不能一味地貪便宜。

選定砍樹公司之後，不知他們何時能上工，只能耐心地等待。

天下雨，砍樹工休息；天不下雨，還要看地夠不夠乾，如果地還太軟，砍樹的重裝備會在草地上留下印記，也不能來。等待期間，颶風伊恩 （Ian）穿過佛羅里達州，幸好沒有直撲大紐約區，但足以讓我出了一身冷汗。

某星期六一大早，我聽到室外人車嘈雜，三個砍樹工帶著重裝備終於來了，他們在草地上鋪了三夾板，大卡車再開上去，工人由樹頂開始，樹幹鋸成小段，用機器打成木片。走時工人把殘枝吹、掃乾淨，除了殘根（stump），草地上沒有留下痕跡。

一星期後，另一位工人回來磨掉殘根。時代在進步，我看到一個機器人在磨樹根，工人在旁拿著一個遙控器指揮機器人，樹根磨完變成木屑，兩棵大樹就消失得無影無蹤。

我很高興入冬之前砍掉兩棵死樹，也造福我的鄰居。明年，我還要砍另外三棵不知自己已死的樹。