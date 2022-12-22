趁著好友夫婦返台在即，我們約好在他們家附近新開的「壽司海鮮自助餐」店餐敘，雖然他們堅持要專程開車來法拉盛接我，我還是故意提早四十分鐘，跳上直達餐廳的公車，先斬後奏，再電話告知餐廳見，我寧願搭這部通往老家郊區的公車，為的是趁機重溫過去住在郊區的日子。

公車經過加油站 ，記得二○一二年Sandy颶風肆虐，大紐約地區港口受到重創，汽油供應不足，我家街角的四個加油站都得排上一小時左右，看到網友說這家只要十多分鐘，所以我曾捨近求遠，來此加油，世事難料，讓我初見物產富饒的美國，也有物資匱乏的時候。

加油站對面的公墓，過去教書時，學校老中同事心目中的精神領袖長眠於此，他在國內雖然在航海大學教英文，但花甲之齡來美，參加考速讀的國家教師檢定考試不易，好不容易取得正式教師執照，孰料榮退後一年卻罹癌病故，人生真不見得照劇本走。

再下去是韓國超市(H-Mart)，母親在世最後幾年不良於行，我們手足每周日晚各做兩道拿手好菜，帶到她老人家公寓闔家共饗，母親愛吃涼拌涼粉，我就在此買綠豆粉回去自製，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，可惜再也沒有機會給母親做涼粉了。

公車還會經過賣燒餅、油條、臭豆腐、牛肉夾餅等北方麵食的「南北和」，當年外子最愛坐在透明塑膠墊下，鑲滿一分錢鎳幣的飯桌旁，因為可以享受他愛吃的美食 ，一杯豆漿、一碗鹹豆花下肚後，常常樂極生悲，回去就痛風發作，看他飽經痛苦，我只有嚴格控管，只讓他點到為止，美食當前，卻愛你在心口難開，人生痛苦莫過於此。

再下去是皇后區一家有名的高中，大陸富起來以後，新移民 不再選擇中國城落腳，而是斥資到市郊重點高中學區購屋，隨著大量湧進的新移民，學校極需雙語生物老師，因為離我家只要十分鐘車程，我曾前往應徴，也幸獲錄用，只是我原來任教的系主任懇切挽留，念舊的我終究選擇一動不如一靜。

再下面就是好友在大公園對面的家了，他們當年來美時，正逢紐約房價下跌，買下這棟街角的豪宅，勤快又愛蒔花植木的夫妻倆，把買來就美輪美奐的房子弄得更像是世外桃源，價值翻了好多倍。

人老了，房子越住越小，車子越坐越大，自從賣車以後，我已搖身變成公車族，雖然有時仍會懷念住在郊區的寧靜，但我知道當我選定一條路時，另一條路的風景就跟我無關了。