我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

赤子童心

任安蓀

教學齡前的梅樂迪「洗蘿蔔」這首歌。「洗蘿蔔洗蘿蔔，洗洗洗洗洗，削蘿蔔削蘿蔔，削削削削削……」，如此這般重複語句型態的切好、炒完，開吃囉，隨著洗、削、切、炒、吃的動作，梅樂迪咯咯笑個不停。

洗一次蘿蔔，嘻笑聲中，多少重複的單字，不費吹灰之力，洗成了只講英文的梅樂迪學中文的新記憶。「再來再來！」她笑嚷著，毫不遲疑，伸出另外一支白嫩手臂，說道：「拿這隻，這隻胳臂是好蘿蔔，他沒有被蚊子叮過。」我不禁笑開，這分「赤子童心」的心意，可愛得好溫暖，善良真摯的心態，正是「人之初」的本性。

童心純真的本性，尤其在未受太多禮儀規範前，表現得自然而然，最是直接坦率。比如梅樂迪對早她一年來到家中、長得一般高的狗狗，舔她的零食時，伸出食指，大聲說不；不肯吃菠菜，即使湯匙餵到嘴前，頭一偏，不吃，就是不吃！外出太陽大，她的太陽眼鏡，一逕是下端朝上，反著戴掛，幫著戴正，不一會兒，她又自動回歸原狀。

出於好奇，我試著也把太陽眼鏡上下倒著戴，喔，少了框夾，鼻樑輕鬆許多，大鏡框也不會往下滑，鏡架放在耳朵上，也算舒服，朝車頂的車前鏡一看，模樣還挺新潮呢。

小小人兒，坐臥車內的嬰兒椅裡，不懂也不必照鏡子，憑直覺，太陽眼鏡上下反著戴，只要舒服就是好、就是對，怎會是墨守成規的我料得到的？這讓我聯想起她堅決不肯吃菠菜，其不虛偽、不造作，足以讓大人氣餒，卻是最誠實的本性。那麼不肯讓狗狗舔吃她分量巧小的零食，一旦被狗狗舔捲，她不就沒得吃了？她想也不想，就大聲禁止，真是最直接的本性反映。

總覺得童心純真，隨著年齡漸長，人事漸趨複雜，加上陳規的束縛，塵俗的打磨，這與生俱來的赤子初心經常悄悄地被遺忘，也就不再如同孩童時期，看人、事、物那般的單純快樂。

既然人間不如意事十常八九，遭逢失意困擾時，學著暫且丟開煩惱，換個心情，向孩童、向下學習，陪陪他們、和他們相處，試試以赤子童心看待世事，簡單化的視角，就像戴太陽眼鏡，上下反著戴掛，或許能得到意外的驚喜呢。

上一則

拍破紀錄 2022佳士得84億美元締史上最高年度總成交額

下一則

自己的房間

延伸閱讀

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
澳洲好市多傳菠菜遭汙染 民眾食用後出現幻覺

澳洲好市多傳菠菜遭汙染 民眾食用後出現幻覺
推在地口味、強打廣告 瑪氏想要消費者吃下更多巧克力

推在地口味、強打廣告 瑪氏想要消費者吃下更多巧克力
來人啊上菠菜 Franck Muller腕表聯名「大力水手普派」

來人啊上菠菜 Franck Muller腕表聯名「大力水手普派」

熱門新聞

拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

三人行（上）

2022-12-15 02:02
童年家常都在家用餐，一碗五穀粥配簡單小菜。（蔣勳．圖片提供）

母親的家常菜（上）

2022-12-17 02:02
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02

大媽不大媽

2022-12-16 02:00

重複的愛

2022-12-17 02:01
吳孟芸∕圖

平凡的勇士

2022-12-14 02:02

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年