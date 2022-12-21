教學齡前的梅樂迪「洗蘿蔔」這首歌。「洗蘿蔔洗蘿蔔，洗洗洗洗洗，削蘿蔔削蘿蔔，削削削削削……」，如此這般重複語句型態的切好、炒完，開吃囉，隨著洗、削、切、炒、吃的動作，梅樂迪咯咯笑個不停。

洗一次蘿蔔，嘻笑聲中，多少重複的單字，不費吹灰之力，洗成了只講英文的梅樂迪學中文的新記憶。「再來再來！」她笑嚷著，毫不遲疑，伸出另外一支白嫩手臂，說道：「拿這隻，這隻胳臂是好蘿蔔，他沒有被蚊子叮過。」我不禁笑開，這分「赤子童心」的心意，可愛得好溫暖，善良真摯的心態，正是「人之初」的本性。

童心純真的本性，尤其在未受太多禮儀規範前，表現得自然而然，最是直接坦率。比如梅樂迪對早她一年來到家中、長得一般高的狗狗，舔她的零食時，伸出食指，大聲說不；不肯吃菠菜，即使湯匙餵到嘴前，頭一偏，不吃，就是不吃！外出太陽大，她的太陽眼鏡，一逕是下端朝上，反著戴掛，幫著戴正，不一會兒，她又自動回歸原狀。

出於好奇，我試著也把太陽眼鏡上下倒著戴，喔，少了框夾，鼻樑輕鬆許多，大鏡框也不會往下滑，鏡架放在耳朵上，也算舒服，朝車頂的車前鏡一看，模樣還挺新潮呢。

小小人兒，坐臥車內的嬰兒椅裡，不懂也不必照鏡子，憑直覺，太陽眼鏡上下反著戴，只要舒服就是好、就是對，怎會是墨守成規的我料得到的？這讓我聯想起她堅決不肯吃菠菜，其不虛偽、不造作，足以讓大人氣餒，卻是最誠實的本性。那麼不肯讓狗狗舔吃她分量巧小的零食，一旦被狗狗舔捲，她不就沒得吃了？她想也不想，就大聲禁止，真是最直接的本性反映。

總覺得童心純真，隨著年齡漸長，人事漸趨複雜，加上陳規的束縛，塵俗的打磨，這與生俱來的赤子初心經常悄悄地被遺忘，也就不再如同孩童時期，看人、事、物那般的單純快樂。

既然人間不如意事十常八九，遭逢失意困擾時，學著暫且丟開煩惱，換個心情，向孩童、向下學習，陪陪他們、和他們相處，試試以赤子童心看待世事，簡單化的視角，就像戴太陽眼鏡，上下反著戴掛，或許能得到意外的驚喜呢。