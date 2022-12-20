十月中的美東天氣已冷颼颼，大都是華氏五十度（等於攝氏十度）左右，毛衣、大衣、手套紛紛出籠，去夏威夷 考艾島開會兼旅遊變成一件嚮往的歡樂事，雖然從美東去，飛機飛了十小時，過境舊金山四小時，等於是長途飛行，但並不影響我們的遊興。

抵達後入住希爾頓度假村，入房處面對内庭裡噴水池，後面陽台則是直接走進後花園和遠處的海灘。

第二天一早打開窗簾，落地門窗前站了一對夏威夷雁（州鳥，英文叫Ne Ne），雄雁玉樹臨風，雌雁風姿綽約，嘴喙及腳蹼黑色，頭頂黑色，頸部黑白相間斜紋向後，與頭頂相連而下的黑羽毛會合，彷彿梳了一根長辮子，非常引人注目。

我們的後院椰子樹葉長臂輕聲說話，青草不停搖手，木槿花（州花）紅著臉微笑，藍天綠水發出一片芬芳，黃雀、紅雀、麻雀歡樂唱歌，上飛下跳，連一群白鶴也飛來停在草坪上東張西望，無視於旁邊的割草機隆隆作響。這一對Ne Ne立於天地，歡迎我們，特別溫馨。

Ne Ne又叫黃頸黑雁或黃額黃雁，據說是五十萬年前，夏威夷島剛形成，從加拿大 遷徙來的加拿大雁，因四季如春而定居至今；平時吃草野籽，到了生殖期間，雌雁選址、建巢、生蛋、孵蛋，雄雁則負責把風做到安全第一。雛鳥孵出，就會吃草，會與父母合住滿一年。父母一生相隨相伴，白頭偕老，令人生羡；若其中一隻因故去世，另一隻則獨身終生，牠們的愛情媲美堅貞。體型上比加拿大雁小些，頸較短，腿較長，叫聲高亢悠揚。

牠們天天來，我們開門出去與之玩耍，互相追逐，其他鳥兒試著加入，卻被雄雁霸道驅離 ，我跑得太快，雁兒乾脆展翅低飛，有時又展喙作勢咬我，嚇得我連連後退，勾起幼時家門口被大公鵝追咬，嚇得大哭的糗事，現在我不怕，反而橫生多種趣味，令我們哈哈大笑。

有天半夜警鈴大鳴，接著一個男聲廣播疑有恐怖分子，勸住客立刻撤離去院子，房外漆黑，滿天星斗，彷彿鑽石般綴滿黑幕，穿著睡衣的我睡眼朦朧，不顧星星，卻不忘到處尋找Ne Ne，但不見芳蹤，相信沒被驚擾到。五天後，我們早上要離開房間，牠們一搖一擺又來到落地門窗前，我們送飛吻說再見，看到對方露出失望的眼神，感動萬物皆有情焉。

如今冬臨大地，回顧夏日歡樂點滴，每天華氏八十五度（等於攝氏二十九度），風和日麗，陽光明媚，充斥遮陽帽、短褲、無袖衫、拖鞋、太陽眼鏡。男士的花襯衫與女士的比基尼是一道又一道的浪漫風景，直入我心坎，但最不捨的是夏威夷雁近距離陪伴的甜蜜，回放先生當時的錄影，歷歷在目，那晶亮促狹的小眼眸有我的影子，注滿不了情。

莊子云：天地有大美。小如夏威夷雁，也不例外，我中有牠，牠中有我，一片祥和，真是難忘啊！