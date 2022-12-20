她打開公寓的門，一陣難聞的氣味立即迎面撲來，丈夫斜斜地橫躺在離沙發不遠處的地上。她把手提袋丟到桌上，熟練地騎到他身上，伏下腰把一條大毛巾墊在他背後，雙手拉著毛巾的兩端，把丈夫連拉帶推地移到沙發前，讓他半蹲半坐著。緊接著，她衝進洗手間，盛了一面盆水連同毛巾來到丈夫身邊，蹲下解開他的衣物和尿片，替他抹洗身上的排泄物。她習以為常，所以動作幾乎一氣呵成，就像機器人執行程序的指令一般。

幾個月前的一個黃昏，丈夫不斷嘔吐，她把他送進醫院，診斷結果丈夫得了腦積水；三個星期後，她高高興興地來接丈夫出院。想不到上車後不久，丈夫對她講了一句莫名其妙的話：「小姐，妳真行，才剛到美國就懂得開車。」她還以為丈夫在向她開玩笑，但接下去的對話使她愣住了，丈夫不像是在尋她開心，分明是在和一個陌生人打交道。第二天，她請了假，把情況告知家庭醫師，醫師告訴她，丈夫得了阿茲海默症 ，建議他們轉診心理神經醫師。

這幾年來，丈夫做什麼事都提不起勁，連他熱愛的電視節目也不看了，整天混混沌沌，莫名其妙地發脾氣；平時做事井井有條，現在卻常常丟三落四；半夜醒來還見到他無緣無故在客廳遊蕩，也不再與她有親密行為。她一直認為丈夫是因工作問題困擾所致，他在公司的業績這幾年來每況愈下，還幾次因失誤而收到公司警告信。心理醫師在測試後告訴她，丈夫阿茲海默症已近晚期。

當心理神經醫師留意到丈夫有顫抖、肢體僵硬的徵兆時，作了各種化驗後又告知她另個噩耗：丈夫患帕金森氏症。丈夫人高馬大，當年嫁給他時不知羨煞多少閨密，如今卻是一個重擔，羸弱的她怎扶得動一個部分失去感覺的僵硬身軀？

一次丈夫跌倒在地上，她花整整二十分鐘才把他移到餐桌腳邊，半坐半靠在那。從此她在出門前，再也不敢讓他躺在床或沙發上，而是坐在沙發前的地板上；她知道丈夫離復元遙遙無期，只得替丈夫遞辭職書。

她和丈夫單獨在美國，住在國外的家人鞭長莫及，醫師勸她：「把妳丈夫送進療養院 吧！」她終究忍不下心，醫師只得給她簽了購買輪椅的訂購單，這樣她就可以推著丈夫進入洗手間。每天上班前，她把丈夫安頓妥善後，中午又匆匆回來替他洗滌，餵完午飯後又回去工作；有時在抹洗完畢穿好上衣後，冷不防尿水像洩漏的水管，沿著丈夫的大腿緩緩垂滴到地上，隨之蛋黃色的排泄物從臀部下溢出輪椅的坐墊，她氣惱地瞪著丈夫，但當接觸到他空洞的眼神時，又按捺下來，欲言又止。

現在，她面對的是一個已經認不出妻子，手足、脖子和很多部位不聽使喚的病人。夜以繼日地照顧丈夫，她已瀕臨精神崩潰邊緣，但這是一個無休止的戰場，阿茲海默症沒藥醫治，帕金森氏症也只能拖延時日。

在筋疲力盡、沮喪絕望之餘，她曾多次開車衝上高速公路，想一頭撞向護欄了結生命，在千鈞一髮之際，腦際閃過丈夫癱瘓在一堆排泄物中無人理會的場景，她又禁不住打消念頭，那期待出現奇蹟的希望又重新點燃起來，她對著藍天喃喃自語：「不管怎樣，我要為你活下去！活著，才有希望。」