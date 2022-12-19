MIT （麻省理工學院），對於學習工程的年輕人來說，是神一樣的存在。我想，每個MIT學生的家長，都會為孩子能在MIT學習而驕傲，在他們的成長過程中，會有一些趣事值得記錄下。在這裡，我想談談孩子的幾件趣事。

女兒兩歲多時，我第一次帶她到動物園 ，之前在家裡教過她認識雞鵝鴨和貓狗豬、馬牛羊等；這次去動物園，帶她認識獅子、長頸鹿、大象和猴子等動物。走到動物園斑馬的園地時我問她，這是什麼？我認為她一定不會回答。「馬條」， 她脫口而出。我心一凜，這不就是條紋馬嗎？這名字比斑馬更準確，更貼切。

這年的萬聖節，我們帶她到小區的公園玩。公園中有一滑梯，約有三米多高。我們讓她走去上面溜一下，但她走上滑梯後卻有點害怕，停在滑梯的上端。面對這高高的滑梯，她猶豫了。「溜呀！」「看那個哥哥都溜下來了」我們在鼓勵她，可她不動。

這時，一個比她略大一點的小哥哥來了，小哥哥也要玩滑梯，他戴著一個猙獰的鬼面具，看上去好不嚇人。 看著小哥哥一步步走上滑梯，她有點兒害怕了。看得出她害怕那面具，眼看小哥哥要走到身邊了，她終於放手，從滑梯上溜下來。「耶！」我們都歡呼起。

在滑梯下，她迅速地站起身，昂起小腦袋，一顛一顛地走到我們面前，「看，我溜下來了」。自豪的神情顯示著「看我多勇敢」 「耶，妹妹真勇敢！」我們歡呼。鼓勵她的同時，大家都在心內偷笑，都知只是因害怕那鬼面具才溜下來。

從此以後，她再不怕高。都說人的成長是逼出來的，誰說不是呢？

這小孩的自信還很強。一次媽媽叫她做一件事情，不記得什麼原因她做得不好。媽媽不高興了，責備她說：「無鬼用！」「有，我有鬼用。」她昂起小腦袋回答，惹得大家哈哈大笑。

到了讀幼兒園的年齡，我們送她到幼兒園，因為是第一次離開家人，她很不習慣。一進幼兒園就哭，上課時仍一直在抽泣。老師沒辦法，只好把她安排在課室的一角，讓她自己哭，不影響大家學習。

老師繼續上課，她兩手放桌上，頭枕在手上抽泣；每天就這樣，她哭了一個星期。幼兒園裡教英語的二十六個字母 、教簡單的加法；一個星期後，老師要搞一次測驗，後來一個鄰班的老師問，「你們班哪個小朋友做測驗做得最好呀？」「Ophelia」。「Ophelia？就是那個整天哭的小孩？」「是呀！」於是Ophelia就出名了，「經常哭的那個小孩得了第一名」。大家都覺得好玩，原來她一邊哭一邊還聽著老師上課。回家後我們問她，哭的時候也能聽到老師上課呀？她點點頭，我們覺得有點不可思議。

中學時，學校要選班上的學生會幹事和學生會主席，這些活動，媽媽一直鼓勵她參加；於是她去競選了，因她願幫助同學，所以很有人緣，結果高票當選學生會主席。第二年再選學生會主席時， 她卻不參加；媽媽問她為什麼，她說為什麼不把機會留給其他同學試試呢？媽媽無言以對。

在MlT這樣的一流學校學習，她學習得很辛苦，但同時也很開心。她非常喜歡MlT，她告訴我，她有一些很好的同學和朋友，會常常在一起切磋和研究，她一定能跟上課程的。

願她在大學裡，有開心、快樂、知識充實的四年吧!