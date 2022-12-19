十月，庭院裡的芙蓉花凋謝了，先生的姊姊也突然離開，讓我們震驚不已，腦海裡仍然浮現著十多天前：姊姊由兒女兩人陪伴步行街頭、在家中手持噴壺澆灑花卉、與孩子親人們笑容滿面的照片，怎麽能突然就走了？

幾周前，姊姊的女兒在得知母親不能進食、癌細胞 轉移至咽喉的情況下，毅然決然選擇前往北京 探望母親。

雖然她兩個兒子上學需要接送，加上機票昂貴、中國疫情 嚴控等一連串困難，她還是回到母親身邊為她加油打氣，同時給她安排出院後的家庭生活，找護理人員照顧母親，讓她出院後有個舒適溫暖的家，可以安心靜養。

記憶把我拉回到二十多年前，姊姊、姊夫來新州探望女兒、女婿夫婦，我們兩家距離不遠，節假日常聚在一起。我們的孩子們也認識了姑姑和姑父，在他們成長的道路上，有北京的親人陪伴，親情把我們拴在一起。

此後，姊姊和姊夫也就常往返北京與美國之間，我們碰面的機會更多了。姊姊是學園林綠化的，對植物有著獨特的感情，每當我們行駛在路途中，她都會告訴我們植物的名稱以及需要修剪的枝葉。她善言、樂觀開朗、堅強執著，喜歡閱讀書籍，經常給我們講解一些道理；自從姊夫去世後，她患上了抑鬱症，經過多年的治療和兒女親人們的關愛，逐漸康復，我們為她感到高興。

二○一七年，她在美期間，正巧趕上我們大兒子的婚禮，她非常高興能在美國親身感受孩子們的喜慶日子，她語重心長地叮囑孩子們要和睦相處、互敬互愛、尊重雙方父母，她也非常高興認識了我們的親家和親戚朋友，歡聲笑語充滿整間屋子。

二○一八年，是姊姊最後一次來美國看望女兒全家，在她的生日聚餐時，還和先生同聲歌唱蘇聯曲目。她悠柔的聲音至今還迴響耳畔，那愉悅溫馨的場景仍歷歷在目。她還到我們家小住幾日，晚飯後，我們在社區散步，她教會我們背誦二十四節氣；和我們聊著家長里短，還高興地告訴我們，她每年的例行體驗情況。醫生說她的肺功能像劉翔一樣，可以健康生活幾十年，我們非常高興她的樂觀狀態。

翌年初，她返回北京，之後因胃部不適到醫院檢查，發現胃裡有腫瘤。這個消息擊垮了堅強的姊姊，緊接著手術、化療，情緒的波動，抑鬱又復發了，長時間的失眠，加之藥物副作用，她的抵抗力下降。三年多來，她一直與疾病鬥爭，抑鬱的狀態始終纏繞著她。疫情更讓她感到害怕，她變得封閉、不敢外出、不善交流，直至上個月不能進食，檢查才發現癌細胞轉移到咽喉，影響吞嚥功能。醫生決定採取化療措施，可發燒成主要症狀，還沒來得及進行化療，她就匆匆離我們而去……。

看著庭院裡的芙蓉花樹，更加想念姊姊。那是十年前姊姊來美時為女兒家整理庭院，把這棵小樹送給我們，我們把它栽種在屋旁的斜坡處，盡心維護著。兩年後，一朵朵粉白色芙蓉花開滿枝頭，淡黃色的花蕊映襯著紫紅色的花心。

這些年來，這棵纖細的小樹成長粗壯並繁衍出大小不一的花枝，每年的夏暮早秋，花兒此起彼伏，美不勝收，淡淡的清香飄滿院落。姊姊，妳的身影和笑貌如同這芙蓉花永遠陪伴著我們，帶給我們美好的回憶，我們永遠懷念妳。