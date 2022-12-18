疫情 三年，注意力都放在防範新冠病毒，沒想到另一種有害生物，卻趁機悄悄繁殖起來，那就是蟑螂。直到一天深夜，我起床到廚房喝水，剛把電燈打開就大吃一驚：水槽裡竟爬動著十幾隻蟑螂，我這才意識到事態嚴重：蟑螂已氾濫成災。

好在新冠疫情逐漸平復，社區恢復了滅蟑螂服務，到了預約那天，工人帶著噴灑藥水的裝置上門，把廚房、餐廳及廁所等處、特別是不易清掃的死角，仔細噴灑一遍。工人告訴我，在社區肆虐的蟑螂是德國 小蠊，生命力極強、繁殖快，很難徹底消滅。他要我繼續預約一次，二十天後再來噴灑，以便殺死在此期間剛孵化出來的小蟑螂。經兩次噴灑，蟑螂果然大幅度減少，我把這稱為「大兵團殲滅戰」。

然而不久我就發現，「大兵團殲滅戰」雖然消滅了蟑螂的主力部隊，卻未能除根，還是有少量蟑螂出沒，如果不及時採取措施，勢必將有更多蟑螂捲土重來。那麼要不要再預約噴灑藥水呢？結論是否定的，因為家裡多噴化學藥水對人與小狗都不利。該怎麼辦？我從事一輩子科學研究，遇到生活問題時，也習慣尋找科學解決方法。我在實戰中總結出三個滅蟑之策。

第一策是「以逸待勞」。我在蟑螂經常出沒處放置蟑螂黏板，黏板中間有香餌吸引蟑螂。這是物理陷阱，優點是安全無害，能直視戰果，令人產生成就感。不過此法也有缺點：前面的蟑螂被黏住，後面的蟑螂往往不敢重蹈覆轍；如果單用黏板，滅蟑螂的速度將跟不上其繁殖速度，此法需與下面兩策結合應用。

第二策是「堅壁清野」。蟑螂離不開食物，吃的都是人與狗的食物殘渣，於是我們約定，只在餐桌上吃東西；每天晚上把餐桌和廚桌擦淨，地面如有食物殘渣就打掃乾淨，把垃圾倒掉不過夜。睡前用去污粉把水槽擦淨，不留食物殘渣和水滴。小狗喜歡把餅乾叼到窩裡吃，難免產生殘渣，我們把這個習慣也改了，不給蟑螂留下任何吃的喝的，可謂「堅壁清野」。

第三策是深夜突襲。蟑螂夜間出來活動，這是消滅蟑螂的好時機，但是人要睡覺，不可能整個晚上與蟑螂耗著。我想到一個方法：每晚起床小解兩次，就順便到廚房察看有沒有蟑螂活動。我手持滅蟑螂噴劑罐，見到就對準了噴，蟑螂中招後急速逃走，我不加追殺，讓其爬回窩裡再死。蟑螂有個吃死去同伴的習性，讓其吃了被毒死的同伴，就能殺死更多蟑螂，可謂以毒攻毒。實行深夜突襲之初，每晚可消滅四、五隻蟑螂；後來逐漸減少，乃至連續幾天看不到一隻。

與蟑螂打持久戰的結果，現在家裡幾乎不見其蹤跡，不過我還是堅持每晚察看兩次。我的經驗歸納起來：滅蟑不可能畢其功於一役，只有在「大兵團殲滅戰」的基礎上，持久地採用多種滅蟑之策，才能防止蟑螂死灰復燃。