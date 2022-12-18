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車庫捲門的挑戰

梁蘭蓁

先生是太空工程師，生前喜歡拿工具在家裡敲敲打打，家裡的門鎖、電燈壞了，他都會修，我理所當然的不當做一回事。四年多前先生走了以後，非常奇怪的是，我們家大大小小東西一樣一樣壞掉，好像家的保護傘消失了。

不同東西要找不同的工人來，實在很麻煩，尤其是我一個人住，很擔心工人看我是婦道人家沒有人撐腰，不但估價時亂開價錢，更擔心他們踩點以後會不會做出傷害我人身安全的事，所以這些年來，家裡東西壞掉對我來說都是很頭痛的事。

去年夏天的一個黃昏，我出去買菜，回到家把車開到車庫裡，按鈕啟動車庫門，突然咔的一聲，車庫門卡在那裡不動了。我頓時沒了主意，兩個兒子都因為工作出差去了，我打電話給大兒子，他教我把車庫門滑道下面的一條紅色繩子拉下來就可以鬆動車庫門，用手來關它，但是門太重，拉下來我就推不上去，那我得被鎖在家哪裡都不能去，這太糟了。

眼見天要黑了，我趕快在黃頁上找到一家二十四小時服務的車庫門修理公司過來修，公司說工人半小時會到達，我趁著這個空檔去向隔壁的韓國鄰居搬救兵。我請他過來待在我家車庫裡，修理工人來的時候假裝是男主人，看著工人修理，修理完了我才出面來付錢，這樣工人不會以為我是一個人。

幸虧平常我和鄰居夫婦相處的很好，他毫不考慮的答應我。工人來一下子工夫車門就修好了，要價兩百二十五元，沒有商量的餘地。花錢消災，車庫門修好我才有安全感。

前兩天我外出回家的時候，才把車開進車庫，車庫門又壞了，幸好這次小兒子因為裝修他的房子回家來住，所以我有恃無恐。我不想找去年那個老外，他修的車庫門才不過一年就壞了，這回我要找老中來修理。

我拿出世界日報的分類廣告，找到一個老中師傅的廣告說免費估價，我打電話給他請他過來，沒想到他生意很好，若不是換全新的車庫門，他根本沒興趣上門；一氣之下，小兒子決定自己動手。小兒子是演員不是工程師，但是他會上網查看自動車庫門哪裡壞掉、怎麼修理，經過他診斷的結果，是引道的一個小小的塑膠塊斷掉了，這個塑膠塊是引道滑行的煞車，因為一再使用，很容易破裂，只要把它拆下，換一個新的煞車塊就好了。

他上網查詢換煞車的方法，然後在亞馬遜花二十塊錢買一個新煞車塊。過幾天，零件寄來，兒子不要我在旁邊盯著看他修理，任由他一個人在車庫裡奮鬥了好久，終於叫我去檢驗結果。

他用遙控器把車庫門開了又關，滑道非常平穩安靜，車庫門沒有雜音沒有任何問題，我高興得不得了。

原來只要花二十塊錢，小兒子就可以自己修復車庫門了！我們戰勝了車庫捲門的挑戰，以後不必求人了。

太空 亞馬遜 世界日報

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