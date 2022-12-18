今秋摩洛哥遊，是我第一次踏上非洲的土地，這一回將摩洛哥繞了一大圈，先飛到卡薩布蘭卡（Casablanca）。從西岸沿著大西洋一路南下，然後越過阿特勒斯山，前往撒哈拉沙漠，再越過一次阿特勒斯山脈往北走，到達地中海沿岸和大西洋交界口，直布羅陀海峽之地，再往南回到卡薩布蘭卡 。

第一天到達卡薩布蘭卡，大家都十分興奮，因為看過「北非諜影」這部電影 的人，都覺得這是個很酷的地方。晚上也真的去了Rick’s Cafe吃晚餐，雖然餐廳長得和電影裡面完全不一樣，但是大家興奮之餘，也不在乎真真假假了。

行程最高潮就是去撒哈拉沙漠，尤其是我們這群老中，覺得是在尋找三毛的足跡，「每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。」遊覽車開往撒哈拉沙漠的路上，我也不停的唱著「橄欖樹」，越來越進入情況。

我們由遊覽車換成越野車進入沙漠，沙漠上沒有公路，也沒有指示牌，更沒有GPS。莫大的沙漠，只有天是邊際，所以來來去去越野車的司機幾乎都迷路得很厲害。

撒在金色陽光下的撒哈拉，就像罩上一層金色的面紗，騎著駱駝走在沙漠上，除了美麗之外又充滿詩意，大家都自以為是三毛，沉浸感動在她的詩詞中，難怪她與荷西恩愛廝守，在沙漠中流連忘返，寫出雋久又迷人的故事。

當大團靠近海洋時的時候，大多是吃地中海式料理，多是美味海鮮，新鮮又便宜。等到車行駛進入山區以及沙漠地帶，就開始吃「塔吉鍋」（tagine）。塔吉鍋產於北非摩洛哥，也叫「微壓力鍋」，它的明顯特點就是高蓋帽型。最早的塔吉鍋都是陶土做成，因為透氣不透水，加上三角圓錐的造型使得蒸氣循環上升，由此而大限度地減少水分喪失；而在烹調過程中只需少量的水，水汽會均勻地滴落在食材上，可以最大程度地保持食物的原汁原味和營養。

塔吉鍋內的食物可以是羊肉、雞肉或是牛肉，也有可能是蔬菜 或是古斯米（Couscous），十分的新鮮美味，摩洛哥的食物少鹽、少油不膩味，甜點類也不用那麼多的糖，不放任何添加物，可說是健康食品。

每當上菜的時候，侍者捧著一個大塔吉鍋上桌，尖尖的蓋子，鍋內奧祕，今天招待的是什麼？那是最興奮的一刻。掀開鍋蓋一剎那，熱氣騰騰、滾滾蒸氣衝出鍋蓋，大家都好奇的爭相看著鍋蓋下的奧祕，這將是今日上供五臟廟的鮮美食 物，有的時候一頓飯有好幾道塔吉鍋，先上蔬菜及古斯米，然後再來一道雞，最後又來一道牛肉或羊肉，通常也不告訴我們到底會有幾道送上來，所以等不及的團友將第一道塔吉鍋的菜都吃完了，到後來就吃不下了，大呼上當。