一早到學校，才知道今天的代課老師是艾琳，我的前同事。多年不見，不知道她過得好嗎？期待她的來到。

十二年前，我適逢人生低谷，不僅失業，婚姻觸礁，連帶親子 關係也降至冰點。代課之餘，拚命兼家教，還得到處接送孩子，忙到分身乏術，後來找到工作，每天戰戰兢兢，甚少有機會與同事交流，只能透過觀察同事，汲取工作經驗。

當年的同事艾琳正值耳順之年，一身時髦打扮，甚至比任教老師更時尚 ；原來她曾任小學老師，因結婚而辭去教職，助理教師工作對她而言駕輕就熟。在教室某角落有著她的全家福，休息時間會閱讀報紙及玩填字遊戲，假日則到海邊度假，典型的美國人生活。

艾琳說話直來直往，毫不修飾，更不諱言得皮膚癌，卻十分樂觀；有一次受邀到她家過節，那一塵不染的房子，彷彿樣品屋，如同她的人一樣高雅，這是我對艾琳的印象。

兩年後，艾琳退休 了，起初經常來代課，後來就不見蹤影。今天見到艾琳，她風采依舊，一絲不苟的妝髮令人賞心悅目，言談之間才知道她有看不完的門診，吃不完的藥，造成皮膚癌越來越嚴重。

艾琳自責自己強勢，與親子關係疏離，平日在兩個州做代課老師，主要是能夠看看孫子、孫女。她埋怨從小得不到父母的讚賞，因此特別期待別人的肯定，本想退休後到處遊山玩水，卻得不到老伴的支持。

面對老同事雙眼溼潤，述說著委屈，我衷心地表示，在我心目中，她永遠是時尚美魔女，有著自己獨特風格。

其實人生沒有一帆風順，中外皆然。我在職場拚搏三十多年，自信一直是我追求的目標，特別是在異鄉，最終體悟到唯有展現自己的優點，才能在芸芸眾生中占有一席之地。

現今的我越活越自在，有一份穩定的工作，與離巢的兒女相處融洽，人生無所求。衷心地期盼艾琳能活出自我，歡度餘生。