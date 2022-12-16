剛來美國時，和中文世界的接觸靠閱讀世界日報 ，從古到今，從世界到鄉鎮，一打開報紙，就能知天下事，尤其是有關台灣的時事、娛樂和書籍。隨科技進步，除了報紙，漸漸的從網路和各傳媒報導，迅速接收包羅萬象的資訊。

有次看著中文電視播台灣新聞，居然從記者口中聽到「五十歲的老婦人」。我瞠目結舌，不可置信的問丈夫：「你有沒有聽到這記者說什麼？五十歲的老婦人，五十歲怎麼會是老婦人呢？為什麼要加一個老字，婦人就婦人呀，五十歲怎麼會老？」丈夫沒回答，只說那記者可能太年輕了。

過五十歲後，我並不覺得自己走入「老」行列，反而因為孩子完成學業，各自有工作，我多出很多時間和朋友聚會、參加各種活動，並四處旅行。我活得越來越年輕，穿在身上的衣服色彩越來越多樣，不像以前不是黑就灰。因為心情的放鬆，總覺得自己還「少女」。這年輕記者的無心之言，一下把我拉回現實。

無獨有偶，有次和朋友們聚會，來自中國的朋友說起她被後輩稱為「大媽」的經過。「大媽」這一詞在我印象裡是以前傳統社會裡，男人娶三妻四妾，孩子們就稱呼爸爸的大老婆為「大媽」，曾幾何時變成了年長女人的稱呼。朋友說，大媽這詞在中國可廣泛了，凡年過四十，一律稱大媽，有的三十出頭的，也被小朋友稱大媽。大媽這一詞彙沒貶意，只是青春年華已去的女人的統稱。這讓我想到台灣也有類似的稱呼「歐巴桑」。或許是地區的不同，就有不同的稱呼。

不論是「歐巴桑」或「大媽」，我都不曾將自己和她們聯想，我總是覺得我離她們好遠。記得疫情 前回台灣時，台灣的年輕店員都很可愛的稱呼我為「阿姨」，年紀稍微大一點的就叫我「大姐」或是「姊姊」，當我聽到時，心裡是暖和的，雖然不是真的有親戚關係，但稱呼拉近彼此距離。但是「大媽」就不一樣，聽起來彼此間像是有階級差距和距離，冰冰冷冷的熱呼不起來。

朋友笑我的敏感和不自覺。我們這群年過五十的女人，在二十多歲的年輕人眼裏確實是上年紀的老婦人，皮膚鬆弛，眼瞼下垂，用詞、用語老套，衣服穿得再時尚再多彩，就是沒年輕人的神采飛揚，不論妝化得多好，都掩蓋不了有年紀的事實，只要我們不覺得老就好。

來自台灣的朋友說起她丈夫回台趣事。她先生戴著棒球帽，揹著後背包，搭捷運 時手扶著拉把站，沒想到坐在他面前的小學生，非常有禮貌站起來跟他說：「老爺爺，這裡給你坐！」她一說完，我們這群「老婦人」笑得合不攏嘴，居然被說成「老爺爺」。她說丈夫表情非常冤枉，他五十歲，明明還年輕啊！

聊起過去歲月，大家興致高昂，小學是最無憂無慮的時光，上了國中開始昏天暗地的準備聯考，考完後又跌入考試深淵，準備大學聯考，以為從此不必考試，沒想到還有入職面談和研究所與出國GRE和托福考，一路考考考，又錯以為從此海闊天空，卻又為孩子學業又緊張了好些年。等到真可以一覺到天亮時，已經變「大媽」與「老婦人」了。

哄堂大笑中，我們分享了彼此的年輕歲月和生活點滴，即使年齡的增長有不同的稱謂，仍然不改我們「自以為仍然年輕」的心態，有年輕的心，我們才能在日子中品味，快樂迎每天，我們相信這是最棒的生存方式。