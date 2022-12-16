早年在西雅圖 唐人街華僑華人服務社做義工，新移民 桂哥與妻女前來辦事，從此熟識了。某天碰見，同行朋友伍先生順口問桂哥家住哪？桂哥大方說：「妹妹、妹夫購新屋，舊屋讓我們住下。」聽他說由於舊屋狹窄，女兒要去妹妹、妹夫新屋暫住。

伍先生說：「而今房子相對便宜，通過銀行貨款支付首期買間屋，比租屋穩妥些。」與桂哥的妹妹、妹夫住一起的老母親說：「買屋幹嘛，有住的地方就行啦。」桂太太插話：「等女兒大學畢業去向如何，看實際情況，盡可能做到居者有其屋。」

幾個好友聚會，離不開「居者有其屋」 話題，又分購屋或租房。馮先生與兄長早年移民洛杉磯 ，他與兄長商量，按華人習慣通過銀行貨款供樓。馮家兄長說購屋供樓，每月付出利息，背債達二、三十年，不合算。馮先生唯有顧自購屋，後來他女兒趁假期來西雅圖旅行，說此地宜居。又逢洛杉磯樓價升，馮先生原置的房升值兩倍多。他處理好洛杉磯房子，遷居西雅圖，以二十多萬元購得三臥室兩客廳獨立屋。馮家兄長見狀，才醒悟租房多年替房主供樓，後悔不已。

再說章先生移民首站是西雅圖，他本有條件購屋，卻又顧慮每年房屋地稅。短短幾年，本地樓市飆升，以前看中的三十多萬元的房升至六十萬。桂哥一聽，心亂如麻，依然拿不定主意。

住在妹妹、妹夫新屋的女兒，與桂哥夫婦住的舊屋十多英里遠，既似寄人籬下，又似兩地分居。在妹妹、妹夫新屋聚會過中秋，女兒看看天空圓月，小聲說：「人月兩團圓，真好！」女兒分明話中有話。桂哥不得不從女兒角度著想，租間房搬離舊屋。

在出租屋住一年，恰遇疫情，常聽租客被驅趕案例，幸好桂哥夫婦工作穩定，不擔心租金。女兒已讀大學，桂哥與太太決定購屋。本地樓市價位逐日升高，桂哥看過幾間房，如起步價五十萬元，幾個客人比價後升至七十萬元，他唉聲嘆氣放棄。

時間一晃，又半年。眼見樓市一天比一天高得離譜，桂哥與我電話聊天，無可奈何說：「居者有其屋，未知何時實現了？」

三個月前，桂哥開懷地說：「居者有其屋，剛剛交下訂金。」他開車帶我去看房。位置較偏僻，還是一九六八年建的房，價錢不見得便宜。桂哥實話實說：「我沒辦法再選，不購此屋，說不定明天又擡價幾萬。」桂哥搬進不久，各種因素，本地樓市大降。過幾天，我再路遇桂哥與他太太，不等我出言，桂太太說：「說到買屋，多數人追高不追低，吃虧者我們不是頭一家。」又說，「樓市升降由不得我們普通民眾所想，總得看長遠，居者有其屋，安心住下，想睡覺才睡得踏實吧！」她說的「居者有其屋」幾字，特別響亮。