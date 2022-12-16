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遊覽飛行博物館

柯華

西雅圖遊玩前，有好友熱情推薦：「到了西雅圖，一定要參觀飛行博物館。它既是美國西海岸最大的航空航天博物館，又是世界上最大的私人飛行博物館，館內展出的飛機各式各樣，真是讓人大開眼界，嘆為觀止。」

因而，一進西雅圖轄區，兒子駕車載全家人浮光掠影遊覽過市區風景，便徑直奔往飛行博物館。抵達博物館，一架懸放博物館門前上方的大型客機首先映入眼簾，客機不遠處還停放著幾架大型運輸機。全家人興奮不已，小孫子更是興高采烈說：「大飛機，大飛機！」

走進展廳，我們猶如進入飛機的天地，孫兒的歡叫變成讚嘆：「這裏的飛機真多呀！」的確，展廳內的飛機多得讓人眼花撩亂。展區大廳，上下左右，半空地上，到處懸掛擺著形體各異、色彩繽紛的飛機。大型客機、水上飛機、第一代郵政飛機、軍用飛機等，同時，還有黑鳥（SR-71）、鬼怪（F-4）、C-47等飛機原形，外加米格十五戰鬥機、米格十九戰鬥機。場面壯闊，氣勢恢宏，儼然一同在遊人身邊頭頂飛行。

孫兒變成全家人嚮導，蹦蹦跳跳引領我們東瞧西望。來到機身扁平細長的隱形飛機前，看到一個西裔小女孩從機艙走出，孫子當即爬進機艙並大聲呼喊：「爺爺、奶奶，快過來，我們一起和這架飛機照相。」

翹首弄姿拍照後，孫兒來到二樓，一頭鑽進僅有半截機身的大型客機駕駛室，像模像樣擺弄過一陣駕駛桿，又跑進裏側的飛機塔臺，全家人緊緊跟隨。站在視野開闊的塔臺內，我們幾人正與遊客聚精會神觀看一架小型飛機降落時，身後猛然傳來稚嫩悅耳的幼兒對話聲，而且全爲英語。衆人好奇轉身觀瞧，原來是我的小孫子正和一名亞裔男童，各操著一部電話，一本正經地向機場起飛降落飛機發號司令呢。衆人見此，紛紛點頭微笑豎起大拇指……。

跟隨孫兒的腳步和身影，我們一家人又走進飛行器展室，看到了八十多個太空航天器、月球登陸車等；進入另外一個展室，又看到了第一次和第二次世界大戰時，來自德國、俄羅斯以及小日本的二十八架飛機，並聽到展廳播放的飛機背後的故事。進入兒童區，逼真的太空船和模擬飛機，更讓孫兒喜樂開懷。

遊覽飛行博物館之旅結束，雖遊逛觀瞧所有展區，但仍屬蜻蜓點水，一些飛機性能及特點，未能細緻了解。但我們大家還是紛紛道出心中感懷：此次遊覽，讓人看到了航天飛機發展，知曉人類夢想長出翅膀脈絡，不虛此行。

博物館 西雅圖 太空

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