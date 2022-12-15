每到年底，空氣裏醞釀著一股浮動情緒，除了即將到來一連串的節慶種種歡樂氣氛，佈置、購物、送禮、邀集聚餐、慶祝活動，乃至出遊，都使人興奮。但我覺得最令人期待的，是團聚。

孩子風塵僕僕趕回家，説即使舟車勞頓，但見到家裏燈光亮著，知道我們都在等著；爐上有熱湯燉著，喜歡吃的點心一定都買好了，特別暖心，真正感受到過年過節最大的意義，就是回家。

疫前，兩個孩子幾乎每年年底都遠飛去台北探望長輩親人。從東岸華府到台北，沒有直飛的航班，必須轉機。她們形容「門對門」最少需要二十四小時，也就是從自己住處鎖門去機場 ，到達台北住地開門，即使航行不延誤，也要漫長一天。

雖然如此，出艙門後，見到家人接機，很快就可以去便利商店買愛吃的關東煮；每回必去吃的鼎字號小吃早已安排；習慣去誠品文具館，一定要買在地設計家的明信片，開店時間也先查過了；喜歡吃的本地泡麵已在架上，還有捷運 卡也為她們準備妥當。聚首時被寵愛的感覺濃濃包圍，勞累和時差全都忘了，與親友相聚，最開心莫過於大聲談笑吃喝與逛街。

有一年，水管工人來家修漏水，過去一向悶頭修理的他，這天居然哼著歌，忍不住問他：「什麼事如此高興？」，他喜孜孜回説：「因為，今天兒子要從紐約回來過節。」，我覺得話裏似乎有點感嘆，但又不便問他的隱私 。

他自己反倒説了。獨生兒子去東岸工作之後，每逢比較長的假期，有時去國外旅遊，有時和朋友開車到州邊地區遊玩，放假總是只打通電話問候。有一次，他忍不住說：「到我們這個年齢，和你見一回少一回啊！」。從此，只要有長假，兒子都會回來探望父母。我看著如硬漢的工人，說這話時，聲音竟然有些哽咽，能和孩子見面歡聚，比送什麼禮物都好。

前幾年，曾讀過一則新聞説，高科技的發達，人與人之間的聯繫方便又迅速，甚至還有幫助人們的「擁抱」產品。它的形狀像枕頭，比如，遠在西岸的兒孫與東岸的祖父母相互以「擁抱」通訊，當祖父母的「擁抱」接到訊息時，它會發光發熱，祖父母就可以將「擁抱」放入懷中，內心湧起感情的安慰，如同擁抱在千里之外的兒孫。儘管如此，我想，高科技替代品再好，仍取代不了直接的氣息和親身的接觸。

有一年，見過一場難得的團聚場景。志工朋友帶我參加公益團體為街友舉辦的歲末餐會。大廳裏，人聲鼎沸，好像街頭各路人馬都來了。每個座位都坐滿談笑吃食的人，還有在餐桌間隔處或走道上打招呼的陸續來人，以及已經吃完第一盤，再去裝第二盤的人。每個人的食物都堆得高高滿滿的，幾乎快看不到碟邊。人氣是那麼的旺盛，食物更是源源不絕；即使只是普通的食料，對無家可歸者而言，這一餐就是家之盛宴。

朋友說，街友們為什麼吃得那麼高興，笑得這麼開心，因為他們覺得這時自己回家了。平日由這個街頭流落到另個街頭，往往不一定碰得到彼此。然而，在年節聚餐時，竟然不期而遇，見到流動的難友，如見親人；在一個可以盡情大啖福食的場合團聚，共享備受關懷的善意，吃下最多的喜悅。

對所有的人來說，能把握當下的團聚，就是對美好時光品嘗不盡的回味，也是給自己和他人最可貴的禮物。