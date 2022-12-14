在美國有很多社區中心（Comminity Center），是由政府出資修建的非營利的公共機構，為群眾提供免費或低收費的室內外文體活動的場所。現在人口七十三萬的西雅圖 有十個社區中心，不算太多，但到社區中心參加文體活動的只是一小部分人，尤其是中老年人。

美國人更廣闊的活動場所是公園，美國有四百多個國家公園和三千多個州立公園。人口七百八十萬的華盛頓州，擁有位居全美前十名的奧林匹克國家公園、雷尼爾山國家公園和北方瀑布國家公園，還有幾百個州立公園，都是人們休閒和娛樂的最愛。年輕人的活動場所可以是在校園內外的任何地方，西雅圖的江河湖海都留下他們的足跡。所以，美國的社區中心就是提供平民化、大眾化，而不是貴族化的文化體育設施，尤其是室內活動場所。

對於我們這些中年才移民 到美國的華人 ，能在社區中心參加文體活動就非常知足。我喜歡打乒乓球，最近的社區中心每周一、三、五各免費開放打乒乓球三小時，我走路十分鐘就到了，非常方便。但是有一次，我到這個社區中心打球的時候，才發現是美國的節日，中心關閉。

來美國二十幾年了，除了七月四日美國的國慶日、元旦、感恩節和聖誕節之外，其他的美國公共假期我幾乎都渾然不知。美國公司的節假日都不必提示，因為眾所周知，所以有好幾次節日休假我卻大老遠開車去公司上班，到了公司看到大門緊閉，才知道自己太健忘，也對自己太不負責任，浪費了寶貴的時間。

節日休假卻去上班、節日社區中心關閉想去打球，表面上看是自己的疏忽，究其原因是自己生活範圍的狹小，來美這麼多年的社交活動，基本上是在華人的圈子裡，沒有融入美國的文化生活領域，才會忽視美國的節日。

從一九九三年我們移民美國之後，我們夫妻倆一直都在打工，十一歲的獨生兒子來美國從讀小學四年級起，我們都沒陪伴他成長，沒有帶他去學畫畫、彈鋼琴，更沒有帶孩子去旅遊度假。美國學生在節日裡最注重互相贈送禮物，而孩子自己做節日禮物的時候，我們都充耳不聞，否則的話，不會對美國的節日觀念如此淡薄。

不管怎麼說， 移民美國二十九年，美國的社區中心一直是我的最愛；現在兒子一家從外州回到西雅圖的時候，常常帶著我的孫子到附近的社區中心玩，原來每個社區中心都有兒童的室內文體活動，比如讓兩、三歲的孩子騎各種玩具車，孩子們都玩得不亦樂乎。

我曾經在一個社區中心參加乒乓球比賽而獲得獎杯，也認識了很多各族裔的乒乓球友，我不僅和他們切磋球藝，更從他們身上我學到了很多東西。印象最深的是一位黑人球友，當你每打一個好球的時候就為你微笑鼓掌，不管勝負，打完比賽之後就會和你熱烈握手。我這個不茍言笑的人，常常被球友們所感動，是社區中心讓我更加了解美國，更能融入美國社會。