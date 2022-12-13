如今流行「沉浸式」生活。恰逢《莫內的花園》沉浸式藝展在紐約閃亮登場。

抱著百聞不如一見的態度，撞進莫內的「花花世界」，來到一個可容納百人的大展廳，四周的布景，經由LCD投影儀的放大和烘托，再施以動態特效，一個流光溢彩的世界，冉冉升起。沉入如夢似幻的未來時空，我們便與傳說中的「心靈花園」，展開美妙的聯結。一聲聲鳥鳴，打破晨光暮色的安靜；春去秋來，大雁南飛拉開四季輪迴。繁華三千處，人們在開滿鬱金香、鳶鳥花和紫藤的庭院中，體驗畫家無花不歡的時光，也在風起雲湧潮起潮落下，感受他跌宕起伏的命運。

光影變幻莫測，四周景色隨著歲月流轉不斷移動，時而將人淹沒在洶湧的海水裡，時而放飛在漫天的雪花中。幾經沉浮，畫家苦樂交織，得失與共的人生逐漸浮出水面，讓人得以在虛實對照中體會生命的真諦。當一朵朵蓮花從天而降，驚豔所有目光，如精靈般的蓮懸浮眼前，就地昇華的我們，便在這高濃度的世界，繼續沉淪。

展廳備有椅子、沙發、坐墊，站著、坐著、躺著，悉聽尊便，讓人充分體驗這種藝術新氣象的魅力，也打破傳統觀展的壁壘。

餘興未盡的轉到「睡蓮」展廳，一幕幕讓人怦然心動的睡蓮深深吸引我們，那神奇的藍紫、深情的綠、青春的粉、浪漫的明黃、淡泊的水藍……，洋溢著生命的色彩，五彩斑斕，單看每片都純淨，似雲霞鋪在天空，像陽光灑在心裡。

賞花是件賞心悅目的事，賞畫中花，更是奇哉。當明豔活脫的色彩映入眼底，頓時覺得琢磨顏色也是件美妙無比的事。莫內的畫奇色異彩，且不失深沉的氣質，與光一起堪稱珠聯璧合，遠看是水，近看全是顏色，細看又恰到好處，不由令人稱奇。

其中讓人欲罷不能的是那幅珍品《睡蓮》，只需站在那幕靜謐深邃的藍紫前，就會沉心入神，朵朵輕盈美麗，一身嫣紅的蓮，悠然開在雲錦中，一眼百轉千回。烏托邦式的、佛系的、明媚的、憂傷的……，各種語境一波波湧來，又一層層退卻。已全然沉浸的我，只想靜靜地欣賞，或閉目養神。猛然我意識到，原來莫內的《睡蓮》不拘泥於池塘，它們可以開在大自然的任何地方，抑是心上。

人們喜歡守在《睡蓮》身旁，享受它的平和幽靜，彷彿能抵禦人間無常；這些從泥濘中開出的花，一身明亮，自強不息，在陽光雨露中開出一片豔陽天，並自帶一份與世無爭的安寧。

不一會兒，畫風突變，畫面翻湧奔騰，光與色變幻無窮，稍後又歸於平靜。靜如處子，動如脫兔，如此循環往復，內與外的交融和諧完美，猶如打開認知的盲盒，我們看到將來的趨勢，也見識現代手法的舉重若輕，以及古典主義的務實求真。

睡蓮系列是莫內晚年的巨作，據說他的妻子去世後，他便只畫睡蓮，其中的藍紫《睡蓮》是他患上白內障時、歷經十多年才完成。我很難想像一個幾近失明的老人，是如何追逐光的故事，但可以從一幕幕濃墨重彩中，找出他至情至性的佐證。我瞬間醒悟，莫內的蓮為何花開不敗，永遠晴天，一切源自他心中的熱愛，一生只專注一件事，並在專注中體會人生價值，有了他一生最美的作品，而這份熱愛，有關花、藝術、愛人，他的人生可謂「沉浸式」的極致人生。

沒有比躬耕在自己的「花園」更為治癒的事了，順自然而安，隨本心而樂；也沒有一座「花園」是自然天成，它需要「沉浸式」的打理。