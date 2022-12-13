清晨七點左右，是我在住家附近街道和公園走路的時光，這是我至今唯一持之以恆的運動，尤其是前年退休後，每天必不可少的功課；我從晨走中，即便是走馬看花，多多少少對此地社區的人和物有點了解。

每天清晨送報生們，天未亮就把各家訂的報紙投到各家的車道上，等到我經過時，多半還沒被主人撿走，這讓我看出屋主的學識程度、興趣和語文能力。在車道上的報紙種類相當多，一般每家都至少有兩份報紙，多達三份的也不少；訂外州報紙的，表示主人曾經在東部上過學或住過，或在政經、或在政法方面從業，至於從小受過外文教育的屋主，或家中有國外出生的長輩，則會多訂一份外文報紙。

這附近是自一九○○年以來頗具歷史的住宅區，每戶建築都不一樣，各有特色，前院寬廣，樹木也都是有年紀的大樹，配上精緻的花園和綠地，非常讓人賞心悅目。

四季花木景觀分明，春天的茶花和玫瑰相互爭豔；夏天在人行道上行走有大樹遮蔭；秋天路旁的楓樹由綠逐步變黃變紅、這時銀杏樹也開始轉黃，而後落葉紛紛如雨，樹下成了一片黃金，在秋陽的照耀下閃閃發亮；冬天更是一連串感恩節、聖誕節和新年接踵而至，各家把前院妝點有如冬季仙境，五顏六色的聖誕燈，一串串的掛滿百年以上超高的大松樹，整條街夜晚燈火全開，熱鬧非凡，是此地著名一景，每年此時前來觀賞的汽車大排長龍。

我每天的路程都以附近的一個公園為目的，公園外圍有古木參天，中間是一塊綠地，四周圍有特殊材料築成的步行道，不似一般的水泥地堅硬，略帶彈性，是專為步行和跑步用的，我每天從家裡出發到公園，走一圈再回到家，大約是兩英里左右，非常適合我的運動量。

公園裡還有個相當有規模的玫瑰園，一年四季有各種顏色、品種的玫瑰花輪流綻放，園內四圍迴廊的每個木柱上，各釘一個居住本地家族、為紀念逝去親人的銅刻名牌，驚奇的是，我發現兩個銅牌，是曾當選過諾貝爾獎 的本地居民：一位是Edward B. Lewis，一九四二獲加州 理工學院博士，於一九九五年得諾貝爾醫學 獎；另一位是Ahmed Zewail，他是一九九九年得的化學獎，難得的是，他是第一位埃及出生獲諾貝爾獎的人，和Edward Lewis一樣，他也是加州理工學院的博士，該校就在附近，距此公園僅五分鐘車程。

最近還有個驚豔：靠近公園街道轉角處，一戶人家在前院一角，有一棵巨大的美人樹（Silk Floss Tree），每年九、十月開滿一樹有如碗口大的粉紅花，花謝了長出像木瓜大小綠色的果子，垂吊在樹上，等熟了裂開，裡面開出五瓣白色像絲綿的絨毛，掛在樹枝上，活像一個個絨毛做的玩具熊。我每天的晨走，主要是為運動，但是時常在路上看到有趣又牽動思維的事和物，引起我的注意，有時回來後還會到網上搜查一番，進一步了解，所以即使是走馬看花，也常有意想不到的收穫呢！