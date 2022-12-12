長年居住洛杉磯，以往每年都會出國旅行三到四次。近三年的疫情待在家裡已經感覺煩悶不已，日前得知日本 十月中開放旅遊，馬上訂了聯航月底的機票，出去換換環境，紓解一下鬱悶的心情。

表弟剛搬遷東京千葉的新居，盛情邀請我住在他家，恭敬不如從命，多年不見，敘敘家常，其樂融融。表弟家坐落在東京都的千葉縣，遠離大都市的塵囂，鬧中取靜，是一座全新的獨立屋，從裡到外一塵不染。

細細地觀察，房屋建造精益求精，地板的接縫、門窗的安裝、廚房的設計、浴室的規畫，各種細節都極其精緻，完美無瑕。房子不是很大，但設計簡單實用，各種空間都得到充分利用，可見日本島國土地有限，人的創造力能有充分發揮的空間。

東京大部分人都使用公共交通系統，到任何地方都搭地鐵，十分便捷，只要你掌握其中的規律，就可以暢通無阻。進入地鐵站 的上下行樓梯，人們進出有序，魚貫而行；有時候樓梯比較窄，人們自然地排成左上右下，涇渭分明，一個緊接下一個，互不干擾；排隊等車的時候，每個人都等在車門兩邊事先畫好的黃線，下車人走完後，等候的人再上車。本人右腿有殘疾，走路跛行，每次上車都有人主動起身讓座，馬上用剛學的日文致謝，感動不已。

一周內，我們乘坐了十餘條地鐵線路，我仔細觀察車上的乘客，所有人都極其安靜，或閉目養神，或欣賞音樂，或細心閱讀，或緊盯手機，沒有人高聲喧嘩；即使是一起同行的人，交談時也是輕聲細語，在耳邊用近乎於耳語的聲音交流，在車上所能聽到的，只有鐵路行車時哐噹哐噹的轟鳴。

有一天乘地鐵去犬吠崎、千葉的最東頭，需要近兩個小時，一路上看到鐵路兩旁整齊的農田。常常看到農田中間有一座獨立屋，門口停放著農用機具和汽車 ，儼如世外桃源。表弟告訴我，那樣的房子不是什麼人都可以購買的，你必須有農業執照才可以；在橫越馬路的時候，看到一隊小學生，老師在綠燈時先走到路中間，站在停下的汽車前面，再指揮學生穿越馬路，幾十個學生過去後，老師轉身向汽車司機鞠躬致謝再走開，一切進行得那麼自然。

我們還去了澀谷的中心，地鐵站旁有忠犬八公的雕像。忠犬八公雕像的路口據說是世界上最忙碌的，最高紀錄是三千人同時過馬路，那是一個五叉路口，紅綠燈變綠，大概有成千上百的人橫穿馬路，秩序井然；紅綠燈變紅，路上的行人嘎然而止，而對面馬路又有成千上百的行人開始穿過，十分壯觀。

這是我們第三次到東京，每次都有新的收穫，從交通看整個國民的素質，就可以看得出來這個國家的教育體系和訓練方式，人人都自覺遵守各項規則，有條不紊。