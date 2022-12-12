傍晚書房寫作累了，一抬頭，看見戰貓阿花在窗外施施然走過，我心一陣欣喜，「久違了阿花！」書房從陽光房搬到屋內後，後院只能看到原來的一半，好長時間沒看見牠了，像老友重逢一樣。

阿花原是巷口白太太的寵物，白太太退休 後一個人住，下午常見她在門廊的躺椅上曬太陽，懷裡抱著瞇著眼的阿花。那時候的阿花有吃有住，還有人寵著，過著幸福的日子；世事無常，有一天救護車停在白太太家門口，她從此就走了，阿花成了流浪貓。

失去主人的阿花個性變了，原本慵懶柔弱，變成自立自強的戰貓，方圓幾里範圍，包括我家後院都是牠的獵場，行有定時，傍晚五點左右會到我家巡視。牠那時年輕，打獵身手矯捷，觀察久了，我知道牠在後院設有埋伏點，一在儲藏室屋頂，一是樹叢後方，常見牠不動聲息，在埋伏點等待。

有天傍晚，牠全身貼地，臥在樹後，只露兩眼。沒多久，獵物出現了，一隻小兔一蹦一跳到後院菜園準備飽餐一頓，小兔謹小慎微，張著圓圓的大眼察看，仍不自覺地進了戰貓的獵區。「糟，大事不妙！」我想拍拍手給牠個警告，但我是自然主義者，不能違反達爾文「優勝劣敗，適者生存」的自然規律，只好勉強自己做個旁觀者。

沒多久，小兔進入戰貓攻擊區，戰貓毫不猶疑，一竄而出，撲在小兔身上，利齒深深吃進兔脖子，被叼著的小兔四肢猶在踢跳，無奈命運已定，獵事已結束，像無聲電影 一樣，這殘忍的一幕在我眼前活生生的上演。我雖是自然主義著，也是人道主義著，看見脖子滴著血的小兔被拖走，心中頗覺不忍，又莫可奈何。

阿花很少能享有這樣豐盛的一餐，多半時間，牠都是埋伏好久，毫無所獲，悻悻然離去。有一回，牠埋伏在儲藏室頂，下方圍籬是樹洞裡的松鼠進出必經之路，松鼠在外玩了一天準備返家，從圍籬頂經過時，阿花看準目標一躍而下。松鼠命大，在半空中被撲落地後，一縱身飛也似的跳上旁邊的高大柏樹，阿花眼睜睜地看著一頓大餐從高大樹幹上逃走，徒呼負負。看見這一幕，我不知該為松鼠慶幸，還是該為戰貓惋惜。

這是沒多久前的事，那時阿花年少氣盛，走起路來雄赳赳氣昂昂；沒想到歲月催貓老，幾天不見，阿花已步履蹣跚，昔日油光水亮的黑毛蒙上了一層灰塵。又見到戰貓，一則以喜，一則以憂。喜的是久未晤面的牠還健在，憂的是見牠肚皮鬆弛，肋骨突出的削瘦，不只如此，我還憂慮牠往後的日子怎麼過。

「阿花！」我喊了牠一聲。牠停下腳步，俯低了身子，一面戒備，一面回頭對我望，牠雖年邁，仍很警覺。看見是我，牠才放心轉頭緩步離去。

動物比人類的世界殘酷，人可養兒防老，還有社會安全制度；動物老了走不動了，像戰貓一樣，體力逐漸衰退，無法再靠狩獵維生，只能輾轉死於溝壑。相逢總是有緣，看著阿花削瘦的身影，我不禁為牠老來的命運擔憂。