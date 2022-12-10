我是個賭性不強的人，不管在遊輪上或者去拉斯維加斯，從來不掏錢下注，倒不是自命清高，不知道怎麼玩是理由，沒有偏財運是原因；幸運之神一向不青睞我，從童年柑仔店的戳戳樂，到社團的慶生會，公司的迎新、節慶、榮退各式各樣的紀念活動，能抽個小獎已經心滿意足。

唯一例外的是彩票，美國彩票林林總總，大百萬樂透、威力勁球 、加州超級、賭馬、刮刮樂等，種類甚多，我通常都是趁著買菜、加油地利之便，而且總是等到店鋪廣告亮著節節暴增的數字時，才凡心大動。

我的第一張樂透彩票，是未滿十八歲的兒子上街時託他買的，那時初到美國沒幾年，不懂，華裔老闆警告：「下不為例」。多年後的旅遊途中，外子的妹妹也跟著我們下注，只有她被要求出示證件，雖是國外觀光客，從來沒聽說買樂透要查核身分，真是百思不解，直至回程才恍然大悟，原來我家四姑身材嬌小，銷售員把她當未滿十八的姑娘，都快奔六十的人了，駐顏有術青春無敵，雖沒中也足以樂翻。

前陣子，威力勁球獎金累積到十六億美元，各族裔紛紛參與這個全民運動，一些居住地不賣彩券的州民更跨境購買；有人戲稱這是一筆史上最大的投資 案；後來獎金更上達十九億，便利超商門口人進人出，銷售員說得最多的一句話是：「祝你幸運。」

我和外子接連幾天穿梭各大街小巷，勤於小額投資，回報是十一美元，這時獎金已經來到二十點四億，外子有意兌現，我雖知中獎機率是二點九二億分之一，就像穿行雨絲縫中不被淋濕那樣的渺茫，但「一券在手希望無窮」，有夢最美。

我在車上編織美夢：萬一中獎，我要在孫子家附近買一棟房子、我要雇個司機載我去旅遊、我要開公司給更多人工作機會、我要……。回到現實中，萬一我太興奮，接連幾周睡不著猝死了怎麼辦？外子笑回：「我再娶個嬌妻美眷。」哼！這嬌妻可能巴不得你早走，好拿更多。

按照比例，中了巨額獎金結局更慘的人似乎不少，我身邊最親近的人就是個活生生的例子，六○年代愛國獎券第一特獎還真是大額，可惜沒能好好利用，酒肉朋友紛紛上門，更因此買彩劵成癮。

還買嗎？買，我真心期待中大獎的感覺。一個樂透迷說得好：夢想的家園、旅行、幫助家人和朋友，都是中獎後的期望，但得先照顧好自己才行。

這麼微乎其微的機率，大獎最後由洛杉磯郡艾爾塔德那小鎮的加油站便利商店開出；那日，南加大 雨滂沱，真是一家歡樂千萬人家大失所望，惆悵的心像濕淋淋的天氣。

船過水無痕，雖曾水波蕩漾，仍舊會回到日常，等到下一波浪潮來時，我還是會再次瘋狂。