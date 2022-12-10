我和密友崔書因為愛好、人生觀相似，加上小孩子是同學，而變成好朋友，那時我們七、八個幸運的媽媽們不需定時上班，送小朋友們上學後，就去吃早餐、喝咖啡 ，大家感情融洽。

崔書是律師，聰慧過人，充滿愛心，嬌柔輕語下有非常堅毅自強不屈的靈魂；有了女兒後便放下事業，以做母親為主，幫助她丈夫的事業為次。

崔書的先生査理從小自立自強，中學畢業便加入軍隊，退役後進大學苦讀成功，成為心理諮詢師，也做過商人、辦雜誌，是個很聰明、才華洋溢的人。搬來小城時，他自己經營著一個一人小電台，後來搬到新墨西哥州 ，又成為成功的房地產 專家，工餘收集研究化石，收藏品比大學裡更多，還有大學邀請他去開課。

他說了一個故事，大家到現在都記得非常清楚。他說在他開公司時，每隔一段時間就要到各地開商務會議，他跟一位好朋友約定，每次見面時大家輪流做東，主人要負責找好餐廳，為晚餐訂位置。

那回輪到査理，他知道好友最愛吃烤牛排，便向酒店職員查詢後，專程到推薦的餐廳，找到經理並說：「今晚我要請一個朋友來吃飯，他會問你們最好的是什麼？你就大力推薦烤牛排，那是他最喜愛的菜餚，他一定會很高興地點，我要你不管他點什麼分量，都給他來一份最大四十八盎司的牛排，給他一個驚喜。」一切安排妥當。

晚餐時分，他倆在大堂會合，寒暄中，另一位普通相識者走過，問他們去哪兒晚餐後，便理所當然高興地跟著去了。

到了餐廳，一切都照查理的「劇本」上演，朋友點了烤牛排，誰知道跟著來的人也要同樣的餐點，查理心裡嘀嘀咕咕很不高興，因為這套戲就唱不下去了。

上菜時，經理親自端上他們兩人的牛排，一盤四十八盎司的放在朋友面前，二十四盎司給跟來的那人，那人看看自己的盤子，再看看查理朋友的，滿臉疑惑忍禁不住問經理，「我們不是點同樣的菜嗎？」經理點頭稱是，「那為什麼他的比我的大這麼多？」「哦！那是因為廚房大師傅高興時，會一刀斬切很大的一塊給幸運者，然後照樣切二十四盎司的，沒有常規，就像人生有人比較幸運一様，也是沒有常規的。」經理一本正經回答他之後就離開了。

查理開心好戲唱成，這個經理居然有這麼機智的回應，這兩個人都不知道真相，只是從此以後，查理的朋友真心認定自己是幸運無比的人。而聽故事的我們，會常常大笑引用「四十八盎司」來解釋幸運這件事。