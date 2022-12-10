春天在花店裡見到它時，它只有一尺長，瘦弱、矮小、單薄，旁邊尺寸相當的那棵已經開出一朵牽牛花；正是那朵花，一下子把我帶回童年時代，於是毫不猶豫地把它買下來帶回家，種到陽台上。

種下後，這棵不起眼的植物竟像野火一樣迅速蔓延，到處都伸出細長密密的觸角，蜿蜒爬行，很快就爬上垂直上方花盆裡的飄香藤。我大驚，連忙把花盆移到欄杆上幾米外的地方；沒多久，它就追著飄香藤的方向爬行，毫不客氣地纏繞上去，我把它的觸角小心翼翼地拿下，把花盆移到陽台上另一頭。

今年是記憶中最乾旱的一個夏天，每家門前的草地都大面積變得枯黃。我家附近的公園有兩個小池塘，總有成群的野鴨在那兒戲水，偶爾還能見到修長優雅的白鷺，可七、八月時，池塘裡的水全部乾涸，如果不知道這兒是個池塘，大概只會以為這兒是地勢較低的窪地。

我家陽台的這棵植物無視乾旱少雨的天氣，自顧自瘋狂地發新芽、長新葉、爬新藤，那綠油油的葉子裡蘊含著無限生機，和周圍枯黃的草地成鮮明的對比，沒人知道它巨大的能量從何而來。

慢慢地，它肥碩的葉子覆蓋陽台的背面和側面，原來細小的莖根也長得粗壯結實。四、五月份這株植物來到我家，轉眼到九月份，除了如城牆般不透風的肥厚的葉子，看不到任何花或花骨朵的影子。難道誤買了一棵不開花的野藤子？我在心裡嘀咕道。

哥倫布長周末，我們去麻州 看紅葉，回來後，剛在車庫旁停好車，遠遠就看到油綠的葉子中間有著嫵媚和鮮艷的顏色，我心裡一喜，飛奔過去看，竟然有兩朵不同顏色（紫色和淡粉）的牽牛花潛藏在綠葉中，花朵呈喇叭狀，和我的手掌差不多大小，愈往裡顏色愈淺，中間是潔白細長的花蕊；旁邊有一朵含苞待放的，花瓣還緊緊地捲著，形成粉白相間的好看的環形。我還發現，無數密密麻麻的花骨朵正一層層冒出，和一層層茂盛的葉子一樣，看得讓我心驚，好像無數的能量正蓄勢待發，而這無邊無際的花骨朵，是唯一的突破口。

從那以後，每天都有七、八朵牽牛花陸續開放，早晨我總喜歡迎朝陽去數花朵，每朵花的花期都不長，很快就會凋謝，但後面的花總是繼往開來，讓我每天都有嶄新的盼望和欣喜。

萬聖節 前後的一天早上，我又跑去看時，不禁眼前一亮：陽台側面到處都有零星的紫色和粉色花朵，信步走到陽台上，圍繞陽台的花兒朵朵，姹紫嫣紅。

我忍不住把照片和大家分享，幾個朋友開玩笑明年要來剪枝扡插；遠在昆明的一個朋友則說：「這種花在昆明特別好長，每年都長回來。如果聽之任之，會壓壞陽台。」不過，她加一句：「北美的冬天冷得多，不太確定它是不是一樣。」

她的話不禁讓我浮想聯翩，雖然花兒開得正旺，霜降就要來，很遺憾那些密密麻麻的花骨朵有許多來不及綻放。明年會回歸嗎？到時它會不會繼續像野火一樣蔓延，讓陽台塌陷，讓我們無法插足？或它永遠不會從嚴酷的寒冬再次醒來，我只能默默地把它枯萎的藤從陽台上一點點移掉？

不管怎樣，我想我不會忘掉這棵特別的植物，忘不了它在大旱天氣裡油亮發綠的葉子、繽紛的花朵，帶給我盼望及喜悅。