拇指關節 炎折騰我四個多月了。四個月前，我不知道手不方便為何物，真所謂「身在福中不知福」，某天早晨醒來時，我突然感到左手大拇指向後彎曲會痛。平時這裡痛、那裡不舒服是常有的事，抹抹藥膏、吃吃藥，自己就會好；但這次不同，試了幾種藥均無效，上網查詢，看到好心人的分析和忠告，我意識到必須要看醫生了。

我先後看了兩位醫生：家庭科和專科。家庭科醫生給了我用來固定手指的手套；骨科 醫生給我打了一針。

白天用小繃帶或藥膏固定住大拇指，夜裡抹藥後再戴上手套，我還做拇指伸展練習、按摩、熱灸等等，能想到的方法全都用上；從網上和實體店裡買來的關節保健藥品多得數不過來。

令人沮喪的是，這些方法都沒能讓我的拇指徹底自由，更糟糕的是，在左拇指犯了關節炎的幾周後，我的右拇指開始有「扳機手」的症狀，且越來越厲害。

雙拇指一起出事，重重地衝擊了我的日常生活，除了需要花很多時間照顧它們外，衣食住行各項活動都很不方便。本來，大拇指和其他四個手指相結合才能有效地抓取及用力，現在拇指擰也痛，摁也痛，推也不行，不能用力。大學時有位同學，因為兒時調皮，被爆竹爆掉了兩根手指，我當時很佩服他沒了兩根手指還表現那麼優異，但也只有到了自己的兩根大拇指都功能異常的時候，才真正體會到手指缺失的不易和痛苦。

天無絕人之路，大自然中傷殘的動物知多少，牠們也都必須頑強求生。我的生活細節發生很多因應性的變化：手的一些習慣動作需要改變姿勢，包括紮頭髮、穿衣服；幹活時需要盡量借用外力，同時更多地利用手掌本身的力度；門盡量虛掩而不關緊；濕毛巾、濕抹布一類盡量用晾乾的而不去擰它。另外，由於拇指基本都綁著繃帶或貼著藥膏，平時洗杯盤鍋碗，我會盡量用帶長把的清洗器具以保持乾燥。

現在，我兩個拇指仍然時好時不好，希望有一天這關節炎和扳機手，會在我不懈的努力下悄然離去，同時我教育 自己，以更積極的態度和平常心，看待身體的退化和各種不便，因為這些都是人生的一部分。