都說加拿大最美的季節是秋天，對我這個堅持每天出門走路的人來說，秋季正是「快走踏清秋」，盡情欣賞「霜葉紅於二月花」的好時候。

誰知就在剛入秋的第三天，我卻意外摔壞腳腕骨，必須套上一只功能相當於打石膏、名叫「氣動步行鞋」的大塑料靴子，天天困坐家中至少六個星期。雖說家裡消磨時光的書籍、電視、電腦、手機 一應俱全，但終日無法出門呼吸新鮮空氣，觀賞漫山遍野的綠黃橙紅，還要擔心腿腳功能是否能夠恢復正常，心情非常焦慮和無奈。

隨著秋風蕭瑟，秋意漸濃，一日靜坐窗前，我發現與鄰居連在一起的後院，原來是一道美不勝收的風景。

紫褐色的橡樹、鮮紅色的楓樹、鵝黃色的櫻桃樹、墨綠色的松樹、一些我叫不出名字的樹木，以及各種即將凋謝或正在褪色的高高低低的灌木，連成一片，呈現出深深淺淺的黃橙紅綠，黃的金燦燦，紅的豔若雲霞，綠的蒼翠肅穆。黃昏之際，一眼望去，滿目色彩斑斕，在夕陽的斜照下，「樹樹皆秋色，山山（院院）唯落暉」。

再看自家院內，雖然大部分各色鮮花已經逐漸凋謝，但含苞待放的粉紅色菊花正傍著籬笆搖曳生姿，隨時競相綻放，儼然一副「我花開後百花殺」的洋洋得意。淘氣的小松鼠不時在菊花叢中神出鬼沒，牠們給暮秋的後院帶來活潑生氣。

又過了幾日後的清晨，拉開後院落地窗簾，首先映入眼簾的是草坪上一地碎金，那是「昨夜西風凋碧樹」留下的傑作。青翠的綠草地上，覆蓋著金黃的落葉，色彩對比如此明快鮮豔，看得人賞心悅目。輕輕推開窗，能聽到松鼠們在葉子上蹦跳的沙沙聲，兩隻知更鳥在枯枝上竊竊低語，是不是在抱怨搖落的樹葉裸露了牠們的小窩？

這麼多年來，第一次意識到後院的秋色可以美得這樣迷人，後院沒有路人足跡，不會有汽車 駛過、塵土飛揚，只有花草樹木和小動物。也許會有一縷「滿地黃花堆積」的惆悵和雁過的傷心，但更多的是「靜坐時看松鼠飲」，抬頭觀「晴空一鶴（雁）排雲上，便引詩情到碧霄」的愜意。

過去一提起後院，立刻想到一年到頭幹不完的活，春天拔野草、清理冰雪融化後的枯枝殘葉、培土種花、割草澆水；秋天掃樹葉、剪樹枝、收拾殘花敗葉，修補被動物們咬壞的木頭陽台……，後院總是被我們看作是個沒完沒了的負擔，從來沒有好好感受它不同前院的寧靜和美麗。

法國雕塑 家羅丹說過：「美到處都有。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」後院的秋色，給我曾經懊惱灰暗的心情塗上幾抹明亮的色彩，更是裝飾了我困居家中的六個星期。

我一天之間會無數次把眼光投向後院，甚至多次丟下書本，離開電腦，拄著拐杖起身到窗前，就為了看一眼絢麗多彩的後院；我可以盯著草地上那一片片落葉，那些過去總是對它們充滿嫌棄的落葉，現在卻覺得它們美得像一隻隻正在採花的蝴蝶，久久凝視，心中有種莫名的感動和知足。後院的秋色，讓我調整心態勸告自己，既來之，則安之。

人的一生，難免會遭遇各種挑戰和磨難，學會在生活中發現美，讓精神愉悅心態健康，坦然接受挑戰度過難關，這是後院秋色帶給我的領悟。