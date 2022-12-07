不久前在港副拜讀好友江旭的「再談都是中國人」，文中她提及一日在搭公車時 ，站在她前面的中國女士突然將手中沒吃完的香蕉全塞入口中，再將香蕉皮拋在車站地上，她遂不客氣地正眼看她說：「妳怎麼可以這樣子？」但那名中國女士卻面無慚色的擠上了車。這一舉止令江旭為同胞感到羞愧，她立刻把香蕉皮拾起再上車，下車後才扔到垃圾桶。

一日，我與老友月華在等過街的紅燈轉綠時，見離我們身邊不遠的花壇紅磚牆下，有一個被踩扁的殘留三明治；她二話不說，從皮包內取出一隻透明拋棄式手套，熟練地將垃圾撿起，放入自備塑膠袋內，然後等我們過了街，找到最近的垃圾桶丟棄。

在疫情 最嚴峻的期間，我們總是習慣在皮包內及車內放些隨時可丟棄的手套及塑膠袋，以備不時之需。如今疫情趨緩，不再有此必要，而我們都同意出門備有一次性手套的好處，有時在外出見到礙眼的垃圾，雖是舉手之勞，然而丟垃圾桶後，要即時找到洗手處並非易事，戴上自備手套就沒有這個顧慮了。

在我住處旁的步道 ，兩旁觸目皆樹不一而足，最多見的是遒勁虯枝的老橡樹，還有不少枝繁葉茂的尤加利樹及華蓋蔥綠的核桃 樹，覆蓋成蔭。挺拔或彎曲的枝條隨風摇曳著，只聞簌簌枝葉輕悄畫破秋日清晨的靜謐。

一早在我悠然漫步走道，見一中年男士手持長柄的修枝剪，登上一張折疊踏腳矮梯，正在修剪低垂下來的樹枝。見他身上未著橘紅背心，路旁也沒停放道具齊全的出勤工程車，顯然不是公園管理處的人員。我好奇問他何以這麼早在此剪樹？他說昨天有一單車騎士通過此，因市政府久未派人修剪，騎士閃躲不及橡樹倒垂橫梗的枝椏，幾近打臉，在緊急煞車之下失去了平衡，人車俱倒，幸未釀成嚴重傷害。

他當時目睹這幕，便打電話給負責公園步道的維護部門陳情，他們答應將會盡快安排例行修剪的行程。

他回家後想到次日便是星期六，走道上將會有更多的行人及車通過，當務之急是需要避免再出此意外，他覺得此事刻不容緩，因此一大早趁人少時，自家中取出修樹枝的大剪，準備把附近他能修剪到的一一剪短。我稱讚他有「Heart of Gold」，他靦腆微笑著說，這麼長的步道，他能做的有限，希望市政府快速派人行動才是。

疫情肆虐已近三年，全球籠罩在經濟衰退、人人自危之中，逐漸對周遭環境漠視，甚至對人偏見與仇視。雖然負能量充斥，然而仍有許多「不以善小而不為」的人默默付出，提醒我們即使在動盪不安的時期，還是有不求回報的人，正在做著提升社會生活品質的善事。