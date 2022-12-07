第一次去威尼斯是十多年前的春天，我和朋友在巴黎玩了幾天，便跟一華人 旅遊團去了義大利 。

旅行團到了威尼斯，大巴士車停在聖馬可廣場 ，導遊嚴肅警告眾人：「一路小心，廣場到處是騙子和小偷，露天餐廳的椅子不要隨便坐，不要隨便點餐，那椅子要收屁股費的，結帳時的數字會讓你氣得半死；還有，廣場上的鴿子飛到你肩膀上，不要隨便拍照，那是騙子養的鴿子，你一拍照他要收你十歐元；你們也別帶太多現金，當地小偷知道華人有錢，華人成了集中攻擊的目標。」

威尼斯依水而建，運河縱橫交錯，小巷蜿蜒曲折，聖馬可廣場是唯一寬敞明朗的地方。廣場人山人海，旅遊大巴車川流不息，華人大巴車數量不少，我還記得一群華人吵吵嚷嚷，原來小偷盜了導遊的包，那包裡是一車人的護照！世界名城威尼斯，怎麼會這般混亂不堪？

第二次去威尼斯是坐郵輪 。從郵輪上看威尼斯，碧海之上的聖馬可大教堂和鐘樓，美成了移動的油畫，但是威尼斯人並不歡迎郵輪，花花綠綠的小船包圍了郵輪，小船上全是抗議的人，他們舉起骷髏旗幟，用大喇叭喧囂著：「Go away」，碼頭上也湧滿舉旗的抗議者。

我理解他們的憤怒，威尼斯這座水城歷經千年滄桑，每年都下沉，郵輪這艘龐然大物讓當地人擔憂安全和環境汙染，大船行駛，會抬高海平面，破壞古老建築的地基。郵輪上有人對我們說，他早見慣不怪了，他坐郵輪到威尼斯不下十次，次次都見遊行的小船，聽各種聲嘶力竭的口號；當然，郵輪繼續拜訪，小船繼續抗議。

這種抗爭對峙的局面持續到二○二一年三月，威尼斯政府嚴禁任何大船進入威尼斯潟湖碼頭。許多人感慨，再也不能坐郵輪去看威尼斯；其實不坐郵輪也好，郵輪在威尼斯只停留一天，一天能感受一個城市的精髓嗎？

疫情之後的二○二二年，美國和歐洲的大門都打開，我計畫十五天的歐洲之旅。我在威尼斯待三天兩夜，訂了島上的酒店，酒店的房間面朝運河，運河上不僅有遊客坐的貢多拉（Gondola），還有收垃圾的船、警察的船、送病人的急救船等。面朝運河的房間不便宜，但可以看明媚生動的風景，感受人間的煙火氣息。但深夜常被噪音驚醒，那夜我醒來後無法入睡，乾脆趴在窗前看風景。

一艘貨船突叫個不停，船上裝滿了瓶裝水和紙箱子，船到岸後，卸貨工人用手推車卸貨，因為威尼斯道路狹窄，不可能有車，連自行車都禁用，全靠人工搬運。工人們揮汗如雨，推著山一樣的貨物，一步步艱難前行。附近的碼頭有幾個船工，站著蹲著，手拿電焊正在維修一艘舊船，電焊的光閃爍在夜色裡，寧靜而歡喜。舊船的不遠處，一個修女模樣的女子手提綠色購物袋，匆匆走過一座小橋。

這是凌晨五點的威尼斯，夜幕還未褪去，一點一點的熹微晨光，融入碧波蕩漾的運河，運河無聲拍打兩岸。這個時間段，沒有遊客，也沒有貢多拉，只有辛苦努力的威尼斯人，致敬美麗城市的奉獻者。誰說義大利人只知道吃喝玩樂？當你看了凌晨五點的威尼斯畫面，或許會有不同感慨。