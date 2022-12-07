電話響了一聲，提示有短信進來，看到是鄰居德比的留言，說是在我家門前留下幾顆芒果，讓我和先生享用；回到家，果然在大門旁邊有一個鼓鼓囊囊的超市購物袋。提回家，打開看到四顆巨大的紅綠皮芒果，一個就有商店賣的兩個大。迫不及待地切了一個，一股濃郁的芒果香散發出來，咬了一口，多汁又甘甜，心滿意足擦淨嘴巴，給德比回了短信，謝謝她的饋贈。

德比和阿歷克斯是住在我們斜對街的鄰居，與我家隔著一片草地和馬路。她倆都是古巴移民 的第二代，準確說是土生土長的美國人，有三個兒子。她家比我們晚兩年搬進這個社區，但是憑著加勒比海人與生俱來的熱情和親和力，他們與周圍鄰居的關係熟絡，我們與他們相識，也緣自他們的主動。

某天我正在前院拔草，他倆走來自我介紹是新搬來的鄰居。聊天過程中得知，他們以前的住家地區治安不靖，為了孩子搬到這裡，非常喜歡現在小區的安靜和安全，並一再強調鄰居間的守望相助，深得我心。我們彼此交換電話，承諾要守望相助。

他們非常信守諾言，只要我們外出不在家，他們就會每天到我家周圍巡視，確保安全無虞。有一次我和先生又外出幾日，恰好我女兒、女婿那個時段回家，我把鑰匙藏在大門外，他們正在大門外尋找。因為德比以前沒見過我女兒，看到兩個人在大門外徘徊，以為是不軌之人，急忙跑過來查究身分；聽說是我家的女兒女婿，半信半疑，遂拷問他我們的名字，都答對才放心離開。女兒感慨這樣熱心的鄰居難得。

一次，我家的水井只聽電泵響，就是不出水，從來沒遇到這種問題，一時不知從何著手，就打電話給阿歷克斯，問他有否遇過這種問題？阿歷克斯回答說他家長期用水井，他可以過來看看，邊回電話邊往我家走來，還順便給我們提了一桶純淨水，以防我們沒有飲用水，並說如果水井一時半會修不好，需要洗澡也可去他家。

他蹲在那裡和我先生琢磨了一會，說有可能是某個零件磨損，需要更新，我先生採納了他的意見，立馬開車去買新零件回來換上，井水又開始汩汩地流進水箱。

我家隔著馬路有一片草地，草地一直延伸到德比家草坪，草地外是一個小樹林，比較僻靜，那塊地也屬於德比家。德比搬來前的房主，從不打理那塊地，所以草長樹雜，就有人將車停在此逗留，我除了去清理留在草地上的啤酒罐、塑料杯，也沒有干涉這種逗留，一則是那不是我的領地，無權過問；另則出於中國人天生膽小怕事，不想惹麻煩。

德比和阿歷克斯搬來後，馬上剪草砍樹，那片草地頓時開闊明亮起來，阿歷克斯還在草地上立一個牌子宣示主權，如果有不知天高地厚的小子在此逗留，一旦被德比或阿歷克斯看見，一定會被驅趕，後來再也沒見陌生車輛和人出沒。阿歷克斯每天早晚都會到草地走一圈，查看是否有人開車闖進他的草地；還告訴我，如果看到有外來車輛在草地旁停留，記得拍下車牌並打給他，他說我們必須要保護我們家園。有這樣的鄰居，真是安全感滿滿。