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烏鴉與我

王治國

傳言烏鴉是不祥之鳥，很多人聞之都會皺眉，尤其是一大清早就聽到牠沙啞地叫，那更認為觸到了個大霉頭，心頭忐忑發毛，擔心橫禍隨時飛來。

烏鴉當真會帶來不祥嗎？依據我的體驗，並非如此，或許由於幼時常常朗朗上口白居易的「慈烏夜啼」，不但不討厭牠，反而由衷疼惜，對牠肅然起敬。

我在美國最後落腳的地方是洛杉磯托倫斯市，在那兒買了一幢獨立小屋，我之所以喜歡它，除了建構精巧，最為吸引我的還是那方廣袤的後院，一望一片碧草如茵，就彷彿置身高爾夫球場一般，心情頓時舒暢；果樹也多得讓我驚豔，除了桃李杏橘，還有枇杷、芒果、酪梨、無花果和黃綠兩種檸檬，但最為稀罕的是，有一株高約五米的核桃樹蘊藏其中，加之內子後來的錦上添花，親手種植大约一百株玫瑰，把這綠地毯繡上了個花邊，美，真美！只可惜我拙於筆墨而無力形容。

鄭板橋厭惡養鳥於籠，他認為「我圖娛悅，彼在囚牢。」極不人道，所以他提倡種樹。我因幸得此屋而坐享其成，一年四季鳥語蜂鳴蝶舞，此起彼落好不熱鬧，直教我陶醉得如癡如狂，同時，深深體悟到這位先賢愛鳥的最終理想。

烏鴉的胃口很大，只要能吞得下的食物，幾乎都來者不拒，有趣的是，牠也會像人們一般嘴饞，喜好零食。說來奇怪，牠異於一般鳥類的吃軟不吃硬，反而吃硬不吃軟，院子裡那麼多柔軟可口的水果不碰，卻偏偏獨鍾堅硬如石的核桃。

核桃樹的外表其實也没什麼驚人之處，灰白的樹皮、廣闊的樹冠，樹葉也只是一般的綠，夏季開花，隨後結果，秋季成熟，外果皮肉質嫩綠，內果皮堅硬，也就是未經敲開的黃褐色核桃。由於擁有這棵樹，烏鴉和我的距離拉近了。

《伊索寓言》裡有則「烏鴉喝水」的故事，大意是：一隻口渴的烏鴉看到一個直立的窄口瓶內有半瓶水，於是把小石子投入瓶中，使水面升高，從而喝到了水。烏鴉當真這麼聰明嗎？一點兒也不錯，因為我曾親眼目睹一個讓我驚嘆的畫面。有天看到一隻烏鴉在這棵樹上嘴巴一歪，扭下一個綠皮核桃，然後把它放在屋前小馬路上，接著蹲在電線桿上守候；不久小轎車馳過，啵的一聲，核桃被輾破了，此時烏鴉應聲滑翔而下，站在破碎的核桃旁邊享受，一時真把我笑彎了腰。

由是，我更喜歡上烏鴉，為了替牠們解渴，我倒沒有用窄口瓶來戲謔，只是在核桃樹旁放著一個用粗竹子做的水槽，牠們似乎明白我意，常常在那兒喝水。

烏鴉還有一個優點，就是不自私，牠會把機會分享給牠的族群，恰如螞蟻一般，一旦發現有獵物，立即跑回部落報告。這個現象也是憑藉一次很特殊的景觀而推測到的。有一天，烈日當空，我正在樹蔭下，忽然一大片烏雲壓頂，頓時後院一片漆黑，不過我那遠遠小屋還很透亮，抬頭一看，哇！天上竟然是群多達一兩百隻的烏鴉，這或許就是其酋長得到通報，帶領牠的族民來認識這株核桃樹吧！這個千載難逢的奇景，不出五分多鐘就雲散殆盡了，為此我懊惱一陣子，遺憾當時沒帶相機。

我認為不要以貌取人，烏鴉雖醜但善良，是鳥中之曾參，能夠盡孝道的一定不壞，我們又何必仍滯留於那古老且迷信的窠臼裡呢？

核桃 洛杉磯

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