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好心態

胡剛剛

我在超市甜品區看見剛烤好的大號M&M's巧克力豆曲奇餅，五顏六色很誘人，便給兒子鋼珠買了一個，到家興沖沖拿出袋子給他看，發現曲奇餅碎得七零八落，「驚喜」變「驚悚」。

鋼珠看我臉色不對，安慰我道：「媽媽，不要緊，它從一塊變成了好多塊，這樣我能慢慢享受，吃得更久。」

我挺佩服鋼珠的好心態。不久前，我常穿的居家服袖子破了個洞，其實那件衣服是我先生十二歲的時候買的，我倆認識以後我接著穿，到現在，那件衣服已經二十七歲，也該破洞了，不過我還是忍不住嘆了口氣。鋼珠對我說：「別擔心，只是個小洞而已。妳如果不想穿，就給我穿吧，我不嫌棄。」我一聽，笑了，這真是一件衣服傳三代呀！

不過他滿不在乎的心態也有讓我頭疼的時候。有次他在學校不好好做題，被老師批評，拿了黃牌警告，回來跟我說：「媽媽，別生氣，我們班的大衛得了紅牌警告呢，我比他強。」我告訴他不要跟別人比，「如果你的成績不理想是因為你懶，那你一定要努力，當然了，如果你盡力了，成績還是不理想，那不要過多責備自己，因為你沒什麼可後悔的」他點點頭。

接下來幾個星期，鋼珠在學校表現不錯，受到表揚，於是我先生給他買了台泡泡糖機做獎勵，但是規定他每天只能吃一塊。他特別想吃橘紅色的泡泡糖，但機器總搖出來其他的顏色，我告訴他，機器頂上有個蓋子，我可以幫他打開蓋子，掏塊橘紅色的出來；他想了想說：「不用了，我更享受投進硬幣，搖出泡泡糖的過程。我不著急，橘紅色泡泡糖早晚會被我搖出來的。」

我覺得鋼珠的心態比我好多了。記得他四歲的時候，我教他做數學題、閱讀題和邏輯推理題，他老做錯，做錯了還笑哈哈的，剩我一個人乾著急；現在他六歲了，不光會做題，還會給我出題：「媽媽，我們怎麼擁抱自己的腳呢？給妳三個選項，用雙手握住腳；穿上毛絨拖鞋；把臉湊近腳，盯著看。」我心想這是什麼奇葩題，但還是做出嚴肅認真的樣子，回答選第一個。鋼珠朝我豎起大拇指：「答對了，媽媽，妳真棒！」

我覺得我應該向鋼珠學習，多鼓勵，少批評，應知應會的知識，該會的時候自然就會了，與其揠苗助長，不如靜待花開。

上一則

第一個基督教國家：亞美尼亞（上）

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