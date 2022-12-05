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流浪貓物語

彭素綺

這陣子，社區出現了一隻瘦弱的黑貓，看來是沒有主人的，有時在我前院經過，我就餵牠，但牠怕生，會避開，我就尾隨在後，放在路邊一角，等牠回來吃。

我養過一隻貓，牠活了近二十三年過世，我傷心了很久才慢慢釋懷。因為養貓，多年以來，也了解到，同事們愛貓族真多，其中一個同事現在養了六隻，因為有些親友遷居他州，不方便帶著，她就來者不拒，反正她是大貓控。

每次在公司見面，她就會先掏出手機，給我看那些貓咪的照片；她用心取鏡，張張精彩，扣人心弦。我的鄰居有幾家養貓，但都是室內家貓，我在社區散步時，可以見到牠們倚窗而坐，也是令人歡喜的情景。

狗是有靈性的動物，貓也是一樣的；牠們比較獨立，但是感受到人們對牠們的喜愛，會自動地去接近，坐在旁邊。

我兒子當年初中時代有五個至交，喜歡來我家相聚，圍坐在長沙發上，其中一個男孩特別喜歡貓，所以他們一坐下來，我的貓立即坐在他的身邊，屢試不爽，很有趣的往事。

那位有六隻貓的同事告訴我，每隻貓都有不同的個性，有的外向活潑，有的內向害羞；她都會依個性擺放貓床：內向的，放在沙發背後；外向的放在窗口，餵食的地點也是依個性而定。幸好她是單身，可以花時間在這些事情上，而且樂此不疲。

我不想再養貓，因為怕再傷逝，就決定只供給這隻貓咪食物，至少聊表心意。

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