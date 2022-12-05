隨科技發展，特別是智能手機問世，人們足不出戶就能眼觀六路、耳聞八方，整個世界盡收眼底，而乘遊輪出行，腳不出艙，就能滿足舌尖上的世界。

今年九月，我和三個閨密登上挪威永恆號(Norwegian Encore)16萬噸遊輪，從西雅圖前往阿拉斯加七日遊。那氣勢磅礴的冰川、嘆為觀止的鯨魚躍、頗具特色的小鎮和世界最著名的維多利亞公園盡收眼底；而最令我回味無窮的是遊船上頗具特色、香氣四溢的餐飲。

遊輪的自助餐廳設在第十六層，可容納一千多人同時就餐；主餐廳和自費餐廳、酒吧則散落在遊輪上，讓遊客在此開啟味蕾的環球旅行。自助餐廳從早到晚都有近百項食品、飲品向遊客招手：烤雞、牛排、鮭魚、羅宋湯、沙拉、冰淇淋，還有中國人喜愛的麵條、粉條，荷包蛋等，讓人一時不知該從何下手。

從自助餐廳「移師」主餐廳，這裡免費提供前菜、主菜，配菜和餐後甜點，只需指點餐單，就有廚師為你獻上精心烹製的心儀菜餚，而且一整個星期都能吃上不會重複的菜式。

為了滿足舌尖上的需要，又防止眼寬肚窄，造成浪費，我們打破西方一人一盤的飲食習慣，每上一道美食 ，我們都一分為四，一頓下來就可品嘗到十多款佳餚。

常言道，無酒不歡，席間，為了營造氣氛，我們付費要了杯裝白蘭地、威士忌等 ，頓時酒香四溢惹人醉。如類推，七天下來，光在主餐廳，我們就興致勃勃品嘗了全球不下一百多種美食。

如果說在自助餐廳和主餐廳，我們品嘗的是各國大眾化餐飲，那麽付費餐廳則有米其林大廚的正宗料理。法國、義大利 和德國 菜餚是歐洲美味的絕佳代表，按照船公司的餐飲指引，我們預訂了這三國的付費餐飲，每頓每人三十多元不包酒。

在法國餐廳，我點的前菜是著名的法式焗蝸牛。蝸牛我見多了，地上爬的、水裡養的，多是窮人的專屬食物，從不登大雅之堂，這回有幸品嘗了法國著名的羅曼蝸牛。蝸牛肉伴以黃油、百里香、紅蔥頭、歐芹的法式料理，非但賣相誘人而且口感絕佳。主食是著名的油封鴨胸肉，外皮酥脆，入口即化，有股說不出的傳奇滋味。

在義大利餐廳，我點了款聞名遐邇的義大利披薩，它由金槍魚洋蔥伴以水牛奶酪、西紅柿、羅勒醬而成，一上桌，撲面而來滿滿的海洋氣息和田園風光，令人刀叉未動，心先醉。在德國餐廳，我首選著名的德國鹹豬腳，表皮異常香脆，入口即化，肉質鬆軟，搭配特製的醬汁和酸菜，美味倍增。

常言道：禍從口出，病從口入，此前聽有些乘遊輪歸來的朋友說，船上七天增磅多，有的血糖、血脂飆升，更有的下船就直奔醫院。有了前車之鑑，面對世界美食的誘惑，合理飲食，適度運動。

為了健康，我們每天一個小時在船上的瑜伽館拉伸肌肉和筋骨，或在健身房的跑步機、腳踩車上消耗多餘的卡路里。

上了年紀的人身體多少都有些毛病，在享受世界美食時，適可而止，別讓舌尖上的世界成為人生的噩夢。